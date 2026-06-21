Hasta cuándo puede tramitarse la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 Cumplir con este plazo es una condición obligatoria para conservar el derecho al cobro y evitar la pérdida del subsidio. Por Agregar C5N en









Hasta qué fecha se puede tramitar la Ayuda Escolar. Freepik

Las familias que cobran AUH o Asignaciones Familiares pueden tramitar la Ayuda Escolar Anual 2026 hasta el 31 de diciembre.

El beneficio es de $85.000 por hijo y requiere presentar el Certificado Escolar.

El formulario debe descargarse, certificarse en la escuela y cargarse en mi ANSES.

Una vez aprobado el trámite, ANSES deposita el dinero en la cuenta del titular dentro de los 60 días. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa recibiendo solicitudes para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026. Las familias que cobran la AUH o las Asignaciones Familiares y todavía no percibieron este beneficio pueden completar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2026. La presentación de la documentación dentro de ese plazo es indispensable para mantener el derecho al cobro y evitar la pérdida de la prestación.

El procedimiento se realiza mediante la presentación del Certificado Escolar. Para ello, los beneficiarios deben descargar el formulario correspondiente desde mi ANSES o la aplicación oficial, llevarlo al establecimiento educativo para su certificación y luego cargar una imagen del documento completo en la plataforma. El organismo recomienda verificar que el formulario esté correctamente completado y sin correcciones que puedan demorar su validación.

La asistencia está destinada a aquellos que reciben beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo Freepik Durante 2026, la Ayuda Escolar Anual asciende a $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos. Aunque gran parte de los beneficiarios recibió el pago automáticamente al inicio del ciclo lectivo, quienes presenten la documentación con posterioridad podrán cobrar el monto una vez aprobada la información. En esos casos, el depósito suele acreditarse en la cuenta bancaria declarada dentro de los 60 días posteriores a la validación del trámite por parte de ANSES.

Quiénes pueden tramitar la Ayuda Escolar de ANSES La Ayuda Escolar Anual de ANSES está dirigida a las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF), incluyendo a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados. El beneficio alcanza a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años que concurran a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de hijos con discapacidad que perciban la asignación correspondiente, no existe límite de edad, siempre que cuenten con la autorización vigente de ANSES y participen de actividades educativas, formativas o de apoyo habilitadas.

Para acceder al cobro, el grupo familiar debe cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo y presentar el Certificado Escolar que acredita la asistencia del menor a una institución educativa. Este trámite se realiza mediante la carga del Formulario PS 2.68 en los canales digitales de ANSES y constituye un requisito indispensable para percibir la ayuda económica. La presentación de la documentación permite validar la escolaridad del estudiante y habilita el pago del beneficio, tanto para quienes lo reciben automáticamente como para aquellos que deben gestionarlo posteriormente.

En caso de no haber realizado el trámite antes de la fecha límite, es necesario iniciar el proceso y certificar la escolaridad de los hijos a través del ente previsional. Freepik Hasta qué fecha se puede hacer el trámite por la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF) y todavía no recibieron la Ayuda Escolar Anual 2026 tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para completar el trámite correspondiente. Aunque ANSES efectuó el pago automático durante marzo a quienes ya contaban con la escolaridad acreditada, los beneficiarios que no percibieron el monto deberán presentar el Certificado Escolar para acceder a la prestación. Para ello, es necesario generar y completar el Formulario PS 2.68 a través de mi ANSES, obtener la certificación de la institución educativa y cargar la documentación en la plataforma digital del organismo. Una vez que la información sea validada correctamente, ANSES procesará el beneficio y acreditará los $85.000 correspondientes en la cuenta bancaria del titular dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del trámite.