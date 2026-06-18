Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1 este viernes 19 de junio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 19 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 17 de junio con DNI terminado en 8.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI terminado en 8.

Asignación Por Embarazo El organismo detalló que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 percibirán sus montos este miércoles.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.