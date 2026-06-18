Así podés cambiar la titularidad de tus beneficios de ANSES en junio 2026 Mantener la titularidad correctamente actualizada permite evitar demoras en los pagos, inconvenientes administrativos y posibles suspensiones del beneficio. Por Agregar C5N en









ANSES permite cambiar la titularidad de la AUH cuando el menor está al cuidado de otra persona.

El trámite se realiza mediante la Adenda 63.

Pueden solicitarlo abuelos, tíos u otros responsables del cuidado diario.

Tras la aprobación, la asignación pasa a cobrarse a nombre del nuevo titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una herramienta específica para modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares cuando los menores no se encuentran bajo el cuidado directo de sus padres. Este trámite busca garantizar que las prestaciones lleguen a las personas que efectivamente se ocupan de la crianza y el bienestar cotidiano de niños, niñas y adolescentes.

El procedimiento se realiza a través de la denominada Adenda 63, un mecanismo desarrollado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano para dar respuesta a situaciones familiares particulares en las que los progenitores no ejercen el cuidado de los menores. La medida permite regularizar administrativamente estos casos y adecuar la percepción de los beneficios a la realidad de cada grupo familiar.

Mediante este sistema, familiares cercanos o referentes afectivos que tengan a cargo al menor pueden acreditar formalmente esa responsabilidad ante ANSES y solicitar el cambio de titularidad de la prestación. De esta manera, los fondos destinados a la asistencia social llegan directamente a quienes asumen las tareas de cuidado, manutención y acompañamiento diario de los beneficiarios.

Cómo cambiar la titularidad de un beneficio de ANSES en junio 2026 Durante junio de 2026, ANSES continúa permitiendo que los adultos que tienen a su cargo el cuidado cotidiano de un menor puedan solicitar el cambio de titularidad de la AUH o de las Asignaciones Familiares. Este trámite resulta especialmente importante en casos de separación de los progenitores, ausencia de uno de ellos o cuando el niño reside y es mantenido por abuelos, tíos u otros referentes familiares. El objetivo es garantizar que la prestación llegue directamente a quien asume la responsabilidad de la crianza y manutención.

Cuando no existe una sentencia judicial o un vínculo directo que respalde la solicitud, el procedimiento puede realizarse mediante la Adenda 63, una herramienta desarrollada junto al Ministerio de Capital Humano. A través de este mecanismo, profesionales y equipos técnicos evalúan la situación familiar mediante entrevistas e informes sociales para determinar quién cumple efectivamente el rol de cuidador principal del menor.

Para completar la gestión, el nuevo responsable debe solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida, incluyendo su DNI, el de los menores y las partidas de nacimiento correspondientes. Una vez validada la información y formalizado el trámite, el organismo actualiza los registros para que el pago de las asignaciones se deposite directamente a nombre de la persona que quedó reconocida como responsable del cuidado.