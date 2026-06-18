Así podés cambiar la titularidad de tus beneficios de ANSES en junio 2026

- ANSES permite cambiar la titularidad de la AUH cuando el menor está al cuidado de otra persona.
- El trámite se realiza mediante la Adenda 63.
- Pueden solicitarlo abuelos, tíos u otros responsables del cuidado diario.
- Tras la aprobación, la asignación pasa a cobrarse a nombre del nuevo titular.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una herramienta específica para modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares cuando los menores no se encuentran bajo el cuidado directo de sus padres. Este trámite busca garantizar que las prestaciones lleguen a las personas que efectivamente se ocupan de la crianza y el bienestar cotidiano de niños, niñas y adolescentes.
El procedimiento se realiza a través de la denominada Adenda 63, un mecanismo desarrollado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano para dar respuesta a situaciones familiares particulares en las que los progenitores no ejercen el cuidado de los menores. La medida permite regularizar administrativamente estos casos y adecuar la percepción de los beneficios a la realidad de cada grupo familiar.
Mediante este sistema, familiares cercanos o referentes afectivos que tengan a cargo al menor pueden acreditar formalmente esa responsabilidad ante ANSES y solicitar el cambio de titularidad de la prestación. De esta manera, los fondos destinados a la asistencia social llegan directamente a quienes asumen las tareas de cuidado, manutención y acompañamiento diario de los beneficiarios.
Cómo cambiar la titularidad de un beneficio de ANSES en junio 2026
Durante junio de 2026, ANSES continúa permitiendo que los adultos que tienen a su cargo el cuidado cotidiano de un menor puedan solicitar el cambio de titularidad de la AUH o de las Asignaciones Familiares. Este trámite resulta especialmente importante en casos de separación de los progenitores, ausencia de uno de ellos o cuando el niño reside y es mantenido por abuelos, tíos u otros referentes familiares. El objetivo es garantizar que la prestación llegue directamente a quien asume la responsabilidad de la crianza y manutención.
Cuando no existe una sentencia judicial o un vínculo directo que respalde la solicitud, el procedimiento puede realizarse mediante la Adenda 63, una herramienta desarrollada junto al Ministerio de Capital Humano. A través de este mecanismo, profesionales y equipos técnicos evalúan la situación familiar mediante entrevistas e informes sociales para determinar quién cumple efectivamente el rol de cuidador principal del menor.
Para completar la gestión, el nuevo responsable debe solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida, incluyendo su DNI, el de los menores y las partidas de nacimiento correspondientes. Una vez validada la información y formalizado el trámite, el organismo actualiza los registros para que el pago de las asignaciones se deposite directamente a nombre de la persona que quedó reconocida como responsable del cuidado.