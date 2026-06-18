18 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Así podés cambiar la titularidad de tus beneficios de ANSES en junio 2026

Mantener la titularidad correctamente actualizada permite evitar demoras en los pagos, inconvenientes administrativos y posibles suspensiones del beneficio.

Por
Así podés cambiar la titularidad de tus beneficios de ANSES en junio 2026
  • ANSES permite cambiar la titularidad de la AUH cuando el menor está al cuidado de otra persona.
  • El trámite se realiza mediante la Adenda 63.
  • Pueden solicitarlo abuelos, tíos u otros responsables del cuidado diario.
  • Tras la aprobación, la asignación pasa a cobrarse a nombre del nuevo titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una herramienta específica para modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares cuando los menores no se encuentran bajo el cuidado directo de sus padres. Este trámite busca garantizar que las prestaciones lleguen a las personas que efectivamente se ocupan de la crianza y el bienestar cotidiano de niños, niñas y adolescentes.

¿Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social en julio 2026?.
Te puede interesar:

Cuál es el aumento confirmado que tendrá AUH de ANSES en julio 2026

El procedimiento se realiza a través de la denominada Adenda 63, un mecanismo desarrollado en conjunto con el Ministerio de Capital Humano para dar respuesta a situaciones familiares particulares en las que los progenitores no ejercen el cuidado de los menores. La medida permite regularizar administrativamente estos casos y adecuar la percepción de los beneficios a la realidad de cada grupo familiar.

Mediante este sistema, familiares cercanos o referentes afectivos que tengan a cargo al menor pueden acreditar formalmente esa responsabilidad ante ANSES y solicitar el cambio de titularidad de la prestación. De esta manera, los fondos destinados a la asistencia social llegan directamente a quienes asumen las tareas de cuidado, manutención y acompañamiento diario de los beneficiarios.

Cómo cambiar la titularidad de un beneficio de ANSES en junio 2026

Durante junio de 2026, ANSES continúa permitiendo que los adultos que tienen a su cargo el cuidado cotidiano de un menor puedan solicitar el cambio de titularidad de la AUH o de las Asignaciones Familiares. Este trámite resulta especialmente importante en casos de separación de los progenitores, ausencia de uno de ellos o cuando el niño reside y es mantenido por abuelos, tíos u otros referentes familiares. El objetivo es garantizar que la prestación llegue directamente a quien asume la responsabilidad de la crianza y manutención.

Cuando no existe una sentencia judicial o un vínculo directo que respalde la solicitud, el procedimiento puede realizarse mediante la Adenda 63, una herramienta desarrollada junto al Ministerio de Capital Humano. A través de este mecanismo, profesionales y equipos técnicos evalúan la situación familiar mediante entrevistas e informes sociales para determinar quién cumple efectivamente el rol de cuidador principal del menor.

Para completar la gestión, el nuevo responsable debe solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida, incluyendo su DNI, el de los menores y las partidas de nacimiento correspondientes. Una vez validada la información y formalizado el trámite, el organismo actualiza los registros para que el pago de las asignaciones se deposite directamente a nombre de la persona que quedó reconocida como responsable del cuidado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atención: este grupo de jubilados no recibirá el bono extraordinario en julio 2026.

Qué jubilados de ANSES no recibirán el bono extra de julio 2026 y cuánto menos cobrarán

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de junio

Cómo sacar un turno virtual en Anses con el nuevo sistema.

Nuevo sistema en ANSES: así podés sacar turnos para hacer trámites presenciales

Norma Plá fue el símbolo de la lucha de los jubilados en la década del 90.

30 años sin Norma Plá: de las AFJP al bono congelado, la larga lucha por una jubilación digna sigue vigente

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de junio

Jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,15% en julio.

Aumento del 2,15%: qué monto final reciben los jubilados de ANSES con el bono de julio 2026

Rating Cero

El conductor contó toda la interna.

De Brito reveló un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: tiene a su esposa y a la amante en el mismo hotel

Cuál es la crisis de pareja que estarían atravesando Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Cuál es la crisis de pareja que estarían atravesando Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Se filtró el romance de una modelo con Mariano Martínez que sorprendió a todos

Se filtró el romance de una modelo con Mariano Martínez que sorprendió a todos

Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Chiche, otra vez en Mater Dei.

A días de ser dado de alta, volvieron a internar a Chiche Gelblung: el motivo

Daveigh Chase falleció a los 35 años.

Murió Daveigh Chase, actriz de La Llamada: la última y desgarradora petición de su novio

últimas noticias

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar se mantiene estable en medio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Hace 4 minutos
play
Imagen: Camila Rodríguez 

Norma Plá: la jubilada que desafió al neoliberalismo y se convirtió en símbolo de resistencia

Hace 31 minutos
La AFA radicó su domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires. 

La Justicia anuló las resoluciones de la IGJ y avaló el traslado del domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires

Hace 39 minutos
La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei podría recalentarse durante el fin de semana.

Villarruel desafía a Milei y también va al acto en Rosario por el Día de la Bandera

Hace 43 minutos
El fuego fue controlado horas más tarde. 

Emergencia química en Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026: incendio y fuga de amoníaco

Hace 1 hora