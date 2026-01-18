18 de enero de 2026 Inicio
General Motors suspenderá empleados: frenará la producción una semana por mes y la descontará del sueldo

La filial de Santa Fe, con 600 operarios, confirmó un esquema de suspensiones periódicas. Ya habían aplicado el mismo sistema en 2025.

General Motors

General Motors, automotriz estadounidense, fabrica autos Chevrolet.

La automotriz estadounidense General Motors suspenderá una semana al mes a su personal y la descontará del sueldo en la filial de General Alvear, Santa Fe. 2026 se suma a la lista de años con actividad intermitente en una planta que supo emplear a 1.200 trabajadores, de los cuales quedó alrededor de la mitad.

En 2023 la empresa recurrió a las suspensiones por falta de piezas importadas, en el primer trimestre de 2024 ya acumulaba varias semanas sin actividad y en junio de 2025 volvieron a implementarlo, pero por niveles de demanda lejos de los históricos. Situación que no cambió para 2026.

Las proyecciones del primer semestre estimaban para 2025 la venta de 650.000 autos 0km, pero alcanzaron los 612.178. Aún así, representa un crecimiento interanual del 47,8%.

La suba estuvo impulsada por promociones y bonificaciones y marcó una fuerte recuperación para el sector. El último mes del año registró 23.997 unidades vendidas, un 10,3% más que diciembre de 2024.

La caída en la producción en 2023 fue un quiebre

La planta santafesina tiene más de 25 años de actividad en el país y fue uno de los pilares productivos de Chevrolet en Argentina. Allí se fabricaron el modelo Cruze y, en la actualidad, el SUV Tracker.

Cuando se discontinuó el Cruze en 2023 fue un punto de quiebre en la estrategia de Chevrolet en Argentina. En el sector estiman que la salida del modelo mediano redujo la actividad fabril en torno al 50%, en un contexto ya golpeado por restricciones a las importaciones y faltantes de insumos.

Para General Motors, su pico de fabricación se dio en 2016 cuando comenzó el ensamblado del Cruze y llegaron a producir 55.000 vehículos. En 2023 produjo 40.587 y en 2024, 24.179; según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

