Cuáles son los autos que están exentos de hacer la VTV desde enero 2026

El nuevo esquema redefine qué vehículos deberán realizar el control obligatorio en un intento por ordenar la demanda y aliviar el sistema.

Desde enero de 2026 entra en vigencia un nuevo esquema de Verificación Técnica Vehicular.

  • Desde enero de 2026 quedan exentos de la VTV los autos con menos de cuatro años y hasta 60.000 km.
  • Deben verificar los vehículos que superen esos límites y las motos con más de un año; los eléctricos e híbridos siguen incluidos.
  • La VTV mantiene vigencia anual y permite renovar el turno hasta 45 días antes sin perder fecha.
  • El turno se gestiona online y se define según año, kilometraje y tipo de vehículo.

Desde enero de 2026 entra en vigencia un nuevo esquema de Verificación Técnica Vehicular que deja fuera del trámite a autos más nuevos y con bajo kilometraje. La reforma busca descomprimir la demanda de turnos, ¿Cuáles son los autos que están exentos de hacer la VTV?.

La modificación llega luego de un año marcado por demoras, aumento de costos y alta demanda en las plantas de verificación. Según las autoridades, el nuevo sistema busca ordenar el flujo de usuarios y enfocar los controles en los vehículos que presentan mayor desgaste mecánico.

Con este nuevo esquema, el sistema de VTV apunta a ser más eficiente y menos costoso para quienes tienen vehículos nuevos, sin dejar de garantizar los controles de seguridad vial en las unidades con mayor uso.

Qué autos no deben hacer la VTV en enero 2026

Desde el inicio de 2026 no deberán realizar la VTV los vehículos particulares que cumplan ambas condiciones:

  • Tener menos de cuatro años de antigüedad.
  • Registrar menos de 60.000 kilómetros.

Esto incluye a los autos patentados en 2023, 2024 y 2025, siempre que no superen el kilometraje establecido.

También continúan exceptuados:

  • Motocicletas con menos de un año de uso.
  • Vehículos de fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, que cuentan con controles técnicos propios.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida permitirá reducir la demanda de turnos en torno al 15%.

El trámite seguirá siendo obligatorio para:

  • Autos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 km, lo que ocurra primero.
  • Motocicletas con más de un año desde su patentamiento.

La vigencia de la VTV continuará siendo anual, y se mantiene la posibilidad de renovar hasta 45 días antes del vencimiento sin perder la fecha original.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Cómo sacar turno si te toca hacer la VTV en 2026

En la Ciudad de Buenos Aires

  • Ingresar al portal oficial de la Ciudad.
  • Seleccionar el mes de vencimiento según la patente.
  • Completar los datos del vehículo y del titular.
  • Elegir planta, día y horario.
  • Confirmar el turno y realizar el pago.

En la Provincia de Buenos Aires

  • Acceder al sitio oficial de VTV.
  • Elegir turno dentro del mes asignado por patente.
  • Abonar el trámite por los medios habilitados.
  • Presentarse en la planta con la documentación requerida.

Documentación obligatoria para la VTV

Para realizar la VTV será necesario presentar:

  • Cédula verde o azul.
  • DNI del titular o autorizado.
  • Seguro vigente.
  • Comprobante de pago del turno.
  • En el caso de motos, se verifican especialmente luces y frenos.

