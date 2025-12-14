Cuáles son los autos que están exentos de hacer la VTV desde enero 2026

+ Seguir en

El nuevo esquema redefine qué vehículos deberán realizar el control obligatorio en un intento por ordenar la demanda y aliviar el sistema.

Desde enero de 2026 entra en vigencia un nuevo esquema de Verificación Técnica Vehicular.

Desde enero de 2026 entra en vigencia un nuevo esquema de Verificación Técnica Vehicular que deja fuera del trámite a autos más nuevos y con bajo kilometraje. La reforma busca descomprimir la demanda de turnos, ¿Cuáles son los autos que están exentos de hacer la VTV?.

Por qué no se puede usar ropa negra en Navidad: este es el verdadero significado

La modificación llega luego de un año marcado por demoras , aumento de costos y alta demanda en las plantas de verificación. Según las autoridades, el nuevo sistema busca ordenar el flujo de usuarios y enfocar los controles en los vehículos que presentan mayor desgaste mecánico.

Con este nuevo esquema, el sistema de VTV apunta a ser más eficiente y menos costoso para quienes tienen vehículos nuevos, sin dejar de garantizar los controles de seguridad vial en las unidades con mayor uso.

Desde el inicio de 2026 no deberán realizar la VTV los vehículos particulares que cumplan ambas condiciones:

Esto incluye a los autos patentados en 2023, 2024 y 2025, siempre que no superen el kilometraje establecido.

También continúan exceptuados:

Motocicletas con menos de un año de uso.

Vehículos de fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, que cuentan con controles técnicos propios.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida permitirá reducir la demanda de turnos en torno al 15%.

El trámite seguirá siendo obligatorio para:

Autos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 km, lo que ocurra primero.

Motocicletas con más de un año desde su patentamiento.

La vigencia de la VTV continuará siendo anual, y se mantiene la posibilidad de renovar hasta 45 días antes del vencimiento sin perder la fecha original.

vtv Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Cómo sacar turno si te toca hacer la VTV en 2026

En la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar al portal oficial de la Ciudad.

Seleccionar el mes de vencimiento según la patente.

Completar los datos del vehículo y del titular.

Elegir planta, día y horario.

Confirmar el turno y realizar el pago.

En la Provincia de Buenos Aires

Acceder al sitio oficial de VTV.

Elegir turno dentro del mes asignado por patente.

Abonar el trámite por los medios habilitados.

Presentarse en la planta con la documentación requerida.

Documentación obligatoria para la VTV

Para realizar la VTV será necesario presentar: