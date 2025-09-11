Fiebre aftosa: el Gobierno anunció una reducción del plan de vacunación para 2026 El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que "se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria". Podría representar un ahorro de aproximadamente u$s25 millones para los productores ganaderos. Por







El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el año próximo se aplicará una modificación al plan de vacunación contra la fiebre aftosa, con el objetivo de generar un ahorro a los productores ganaderos de aproximadamente u$s25 millones.

En una publicación en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda señaló: "Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo. A partir de una Resolución del SENASA que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción ganadera de aproximadamente 25 millones de dólares".

La medida anunciada por Caputo establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 "se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria".

"Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares. Además, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. Esta decisión permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo", agregó el ministro.

Por último, el titular de Hacienda remarcó que "este conjunto de medidas generará una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa sin comprometer el comercio internacional, lo que implica un ahorro estimado total para los productores de 25 millones de dólares".