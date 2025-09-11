11 de septiembre de 2025 Inicio
ARCA modificó el funcionamiento del saldo a favor a partir de septiembre 2025: cómo es ahora

Este tipo de cambios despiertan interés al poner el foco en cómo se relacionan obligaciones y beneficios dentro del mismo organismo recaudador.

En medio de ajustes fiscales que suelen pasar desapercibidos para muchos, surge una actualización en el régimen del “saldo a favor” que promete modificar la forma en que los monotributistas pueden gestionar sus créditos tributarios con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La entrada en vigencia reciente añade una capa de expectativa sobre cómo funcionará este nuevo esquema en la práctica. Comprender el nuevo mecanismo resulta clave para quienes deben planificar sus pagos y aprovechar beneficios previstos por ley.

Cómo es el saldo a favor de ARCA a partir de septiembre 2025

La compensación impositiva tiene su sustento en el artículo 28 de la Ley 11.683, que reconoce la extinción de obligaciones tributarias mediante la utilización de créditos fiscales válidos. Este criterio se apoya, además, en principios del derecho civil y comercial, donde la compensación entre deudas líquidas y exigibles constituye una forma legítima de cancelación.

El régimen amplió a los responsables sustitutos la posibilidad de aplicar saldos a favor provenientes de sus declaraciones juradas, lo que otorga mayor flexibilidad en la gestión de obligaciones fiscales.

El procedimiento se realiza exclusivamente en forma digital a través del portal de ARCA, dentro del servicio “Sistema de Cuentas Tributarias” con Clave Fiscal. Allí, los contribuyentes pueden acceder a la opción “Compensación” para aplicar sus créditos.

En caso de que los saldos no resulten inmediatamente imputables, el sistema habilita la posibilidad de regularizar las condiciones necesarias y así concretar la compensación.

Qué son los saldos a favor de ARCA y dónde verlos

La normativa prevé que los créditos fiscales aplicables provengan de distintas fuentes: declaraciones juradas, determinaciones de oficio, resoluciones administrativas o judiciales firmes, así como pagos indebidos en el marco de impuestos internos. Para ser válidos, dichos saldos deben haberse generado con anterioridad al 1° de enero del quinto año previo a la fecha de la solicitud, a fin de evitar la prescripción.

El esquema permite que los contribuyentes utilicen créditos de un tributo, como el IVA, para cancelar deudas en otro, por ejemplo, Ganancias, siempre que ambas obligaciones correspondan al mismo titular.

Ante eventuales controversias sobre la procedencia de la compensación, el procedimiento se canaliza mediante el servicio de “Presentaciones Digitales”. Allí es necesario acompañar la documentación respaldatoria correspondiente, como certificados de percepción, contratos o comprobantes de pagos a cuenta, que acrediten la validez del saldo a favor.

