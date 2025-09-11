Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 12 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 11 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 12 de septiembre con DNI finalizado en 4.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 12 de septiembre con DNI terminado en 4.

ANSES: Asignaciones de pago único Los beneficiarios de Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán cobrar hasta el viernes 10 de octubre con cualquier finalización de DNI.