Paritarias: Camioneros acordó un aumento salarial y un bono para septiembre

Paritarias: Camioneros acordó un aumentos salarial y un bono para septiembre

l Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anunció este jueves un acuerdo alcanzado entre representantes gremiales y empresariales del sindicato Camioneros.

Según lo informado, el convenio contempla un incremento salarial escalonado: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez en septiembre, que se incorporará a los salarios básicos a partir de octubre con un valor de $22.000.

Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre para evaluar posibles actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo, buscando mantener la estabilidad económica del sector.

El acuerdo refleja el compromiso de los actores involucrados con la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y con la consolidación de un mercado laboral sólido, promoviendo la participación activa de todos los sectores.

Acuerdo Camioneros