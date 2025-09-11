11 de septiembre de 2025 Inicio
Los activos argentinos y un fuerte retroceso: bonos, Merval y ADRs cerraron con nuevas caídas

Tras el rebote de más de 5% del miércoles, las acciones argentinas en Nueva York operaron en rojo, el índice Merval cayó 1,1% en pesos y los bonos en dólares volvieron a retroceder.

Los activos argentinos no confirmaron el rebote de ayer y ceraron a la baja.

Tras el desplome del lunes, las acciones argentinas atraviesan un repunte.
En ese contexto, el S&P Merval cayó 1,1% a 1.805.102,380 puntos, mientras que en dólares CCL perdió 2,2% a 1.246 puntos. Dentro del panel líder, las principales caídas las protagonizaron Supervielle (-4,6%), Transportadora de Gas del Norte (-3,5%) y Edenor (-3,4%).

adrs 11-9

En Nueva York, las acciones de compañías argentinas registran retrocesos de hasta 5,4%. Entre las más golpeadas se encuentran Grupo Supervielle (-5,4%), Edenor (-4%) e IRSA (-3,4%).

En tanto, la deuda soberana en dólares comenzó operando mixta y aceleró la baja en la última hora con caídas de hasta 2,5%, lideradas por el Global 2038, seguido del Bonar 2038 (-2,3%) y el Global 2041 (-2,2%). En la plaza internacional, los Globales también mostraron movimientos negativos.

Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene por arriba de los 1.000 puntos básicos (el miércoles cerró en 1.024).

merval 11-9

