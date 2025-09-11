Los activos argentinos y un fuerte retroceso: bonos, Merval y ADRs cerraron con nuevas caídas Tras el rebote de más de 5% del miércoles, las acciones argentinas en Nueva York operaron en rojo, el índice Merval cayó 1,1% en pesos y los bonos en dólares volvieron a retroceder. Por







Los activos argentinos no confirmaron el rebote de ayer y ceraron a la baja.

A pesar de una gran jornada bursátil internacional, los activos argentinos siguen teniendo ecos del ruido político que genera la derrota contundente de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, y registraron un fuerte retroceso. Los ADRs anotaron mayoría de bajas, mientras que los bonos en dólares revirtieron la suba inicial y cerraron con caídas generalizadas.

En ese contexto, el S&P Merval cayó 1,1% a 1.805.102,380 puntos, mientras que en dólares CCL perdió 2,2% a 1.246 puntos. Dentro del panel líder, las principales caídas las protagonizaron Supervielle (-4,6%), Transportadora de Gas del Norte (-3,5%) y Edenor (-3,4%).

adrs 11-9 En Nueva York, las acciones de compañías argentinas registran retrocesos de hasta 5,4%. Entre las más golpeadas se encuentran Grupo Supervielle (-5,4%), Edenor (-4%) e IRSA (-3,4%).

En tanto, la deuda soberana en dólares comenzó operando mixta y aceleró la baja en la última hora con caídas de hasta 2,5%, lideradas por el Global 2038, seguido del Bonar 2038 (-2,3%) y el Global 2041 (-2,2%). En la plaza internacional, los Globales también mostraron movimientos negativos.

Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene por arriba de los 1.000 puntos básicos (el miércoles cerró en 1.024).