CABA: en agosto, una familia tipo necesitó de casi $2 millones para ser de clase media Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Se trata de un aumento mensual del 1,4%, levemente por debajo del 1,6% de inflación que se registró en ese mes.







El Instituto de Estadística y Censos porteño detalló el índice de canasta básica de agosto. Redes Sociales

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que una familia tipo requirió tener ingresos por al menos $1.952.541,95 en agosto para ser considerada de clase media en el territorio porteño, lo que representó un aumento mensual del 1,4%, por lo que se ubicó por debajo de la inflación de ese mes, que registró un 1,6%.

En un informe, el Idecba expuso que la Canasta Total se situó en $1.562.033,56 para una familia tipo que integra el sector medio "frágil" y para ser de clase media se ubicó en $1.952.541,95. Además, necesitó al menos $1.229.444,03 para no caer en el umbral de la pobreza y $660.658 para no ingresar en la franja de la indigencia.

Canasta básica familiar El Instituto de Estadística y Censos porteño detalló el índice de canasta básica de agosto. Un hogar forma parte del sector de clase media cuando cuenta con ingresos equivalentes entre 1,25 y 4 veces el monto de la Canasta Total, que marca los recursos primordiales para acceder a servicios y bienes fundamentales para una familia, como alimentos, transporte, salud o educación.

No obstante, el costo de alquiler en la Ciudad no integra el índice. Un cálculo del portal especializado Zonaprop alertó que el alquiler de un departamento de tres ambientes para una familia tipo cuesta en promedio $915.882 por mes.

Inflación en CABA: se desaceleró a 1,6% en agosto, pero acumula 20% en lo que va del año La inflación en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una sentida desaceleración en comparación al último mes y en agosto alcanzó el 1,6%. De esta manera, en lo que va del año acumula una suba del 20%, mientras que el número interanual alcanza el 37,4%.

Según informó la Dirección de Estadística porteña, el incremento estuvo impulsada por el 5,7% de los servicios financieros, el transporte con un 3%, la salud (2,1%) y gastos en viviendas. Además, se detalló que los alimentos tuvieron un incremento 1%, por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%). La variación de los precios en la ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar. Esta primera foto oficial es un buen dato para el gobierno, dado que el miércoles se da a conocer la inflación a nivel nacional.