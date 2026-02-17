17 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: la playa que es un paraíso para los más pequeños

En Río Negro, un balneario patagónico combina aguas cálidas, arena suave y propuestas recreativas ideales para disfrutar en familia.

Verano en la costa rionegrina

Verano en la costa rionegrina, entre mar y acantilados.

TURISMO EN ARGENTINA

  • Las Grutas se destaca por sus aguas templadas y poco profundas, ideales para niños.

  • El balneario cuenta con 10 bajadas al mar, playas amplias y acantilados característicos.

  • Ofrece actividades como buceo, avistaje de fauna marina y excursiones a paisajes únicos.

  • Se accede principalmente por la Ruta Nacional 3 y está a 15 km de San Antonio Oeste.

Las opciones para el verano 2026 en la Costa Atlántica argentina incluyen destinos tradicionales y otros que combinan naturaleza, seguridad y propuestas recreativas. En ese mapa turístico sobresale Las Grutas, una villa balnearia que año tras año consolida su perfil como espacio ideal para familias.

Ubicada en la provincia de Río Negro, dentro del Golfo San Matías, esta localidad patagónica se distingue por una característica poco frecuente en el sur del país: aguas cálidas y cristalinas. Su alta salinidad y las condiciones geográficas generan un entorno que favorece el baño en sectores de poca profundidad, algo especialmente valorado cuando se viaja con niños.

La combinación de arena suave, clima agradable entre noviembre y marzo y amplias extensiones de playa convierte al lugar en una alternativa atractiva para quienes buscan tranquilidad sin resignar servicios ni actividades. Las formaciones de acantilados y las clásicas grutas naturales aportan identidad visual a un paisaje que mezcla mar y relieve rocoso.

El turismo en Las Grutas se fortalece por sus aguas templadas, playas extensas y servicios orientados a familias durante el verano.

Dónde queda Las Grutas

Las Grutas se localiza en la provincia de Río Negro, en el noreste de la Patagonia argentina, sobre la costa del Golfo San Matías. Forma parte del ejido de San Antonio Oeste, ciudad portuaria situada a apenas 15 kilómetros, y se integra al corredor marítimo rionegrino que recorre el litoral atlántico provincial. Su ubicación estratégica la convierte en uno de los balnearios más representativos del mapa turístico patagónico.

Se encuentra a unos 220 kilómetros de Viedma, capital provincial, y su principal vía de acceso es la Ruta Nacional 3, que conecta con el ingreso asfaltado cercano a San Antonio Oeste. Desde la Ciudad de Buenos Aires la distancia ronda entre 1.050 y 1.150 kilómetros, lo que refleja su emplazamiento en el sector norte de la franja costera patagónica.

Qué puedo hacer en Las Grutas

El principal atractivo son sus playas. La zona central, con sus grutas naturales, y las bajadas numeradas del 0 al 7 concentran servicios y resultan apropiadas para grupos familiares. A pocos kilómetros se encuentra Piedras Coloradas, reconocida por sus rocas rojizas y médanos.

La localidad también es considerada uno de los mejores puntos del país para el buceo, gracias a la presencia de parques subacuáticos artificiales. Durante ciertos meses se pueden realizar salidas de avistaje de fauna marina, con presencia de lobos marinos y ballenas entre agosto y octubre.

Entre las excursiones más destacadas figuran las Salinas del Gualicho, un extenso desierto blanco; el Sótano y Cañadón de las Ostras; y Punta Perdices. Por la noche, la peatonal, el casino, los teatros y la feria artesanal amplían la oferta de entretenimiento.

Cómo llegar a Las Grutas

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trayecto en auto es de aproximadamente 1.050 a 1.150 kilómetros. La vía más directa es tomar la autopista hacia Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta el acceso a San Antonio Oeste, a 15 kilómetros del balneario. El viaje demanda entre 12 y 14 horas, según el tránsito y las paradas realizadas.

En micro, los servicios parten desde la terminal de Retiro y cubren el recorrido en un tiempo estimado de 15 a 16 horas. Algunas empresas ofrecen conexiones directas, mientras que otras incluyen transbordo en San Antonio Oeste, desde donde se completa el último tramo por carretera hasta la localidad costera.

El turismo en el Golfo San Matías encuentra en este balneario un punto fuerte por su oferta de playas seguras, actividades náuticas y excursiones patagónicas.

Para quienes eligen avión, la opción más cercana es volar hasta Viedma (VDM). Desde allí restan cerca de 220 kilómetros por ruta, lo que implica unas dos horas adicionales en vehículo hasta destino. Otra alternativa aérea es Trelew, aunque con mayor distancia por tierra.

