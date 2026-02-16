Cuál será el próximo fin de semana largo de 2026 tras los feriados de carnaval

Tras el fin de semana largo por Carnavales, muchos argentinos ya miran el calendario para organizar la próxima escapada.

Tras el fin de semana largo por Carnavales , muchos argentinos ya miran el calendario para organizar la próxima escapada . La combinación de fechas generará un fin de semana largo de cuatro días , ideal para viajar o descansar . Además, habrá un cambio importante respecto a otros años en el Jueves Santo , que en 2026 tendrá un tratamiento especial.

Para 2026 , el calendario oficial en Argentina contempla 12 fines de semana largos . El Gobierno nacional, mediante la Resolución 164/2025 , estableció además tres días no laborables con fines turísticos para fomentar el descanso y el turismo interno.

Los feriados trasladables , como el de la Soberanía Nacional , se moverán para crear descansos adicionales; por ejemplo, el del 20 de noviembre se traslada al lunes 23 de noviembre.

La Iglesia Católica establece que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Pascua , cuando se celebra la resurrección de Jesús.

En 2026, las Pascuas en Argentina conformarán un fin de semana extralargo de 4 días . Esto se debe a la coincidencia del feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con el inicio de la Semana Santa.

El calendario oficial de la Argentina.gob.ar ya contempla este descanso extendido como una de las principales oportunidades turísticas del año.

La particularidad es que el 2 de abril, que la Iglesia marca como Jueves Santo, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible en Argentina.

Habitualmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador define si se trabaja o no. Sin embargo, al coincidir con un feriado nacional, en 2026 tendrá el carácter de feriado obligatorio.

Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), quienes trabajen un feriado nacional deberán cobrar el doble de una jornada habitual, tal como ocurre con cualquier otro feriado.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, generando una de las pausas más extensas del primer semestre del año.

Feriados inamovibles

16 y 17 de febrero : Carnaval.

: Carnaval. 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 y 3 de abril : Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo. 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

: Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano. 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

: Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes. 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.

Feriados con fines turísticos

El calendario de turismo 2026 en Argentina destaca por un verano fuerte con el feriado de Carnaval del 14 al 17 de febrero, junto con múltiples fines de semana largos, incluyendo el de Semana Santa (30 de marzo al 3 de abril). El Gobierno impulsa el turismo local con opciones de financiación en 6, 9 y 12 cuotas.

Verano y Carnaval: El fin de semana largo de Carnaval es del sábado 14 al martes 17 de febrero, ideal para escapadas.

El fin de semana largo de Carnaval es del sábado 14 al martes 17 de febrero, ideal para escapadas. Semana Santa/Turismo : Las vacaciones de Semana Santa en 2026 serán del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

: Las vacaciones de Semana Santa en 2026 serán del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril. Feriados Puente (Turísticos): Se decretaron como días no laborables el lunes 23 de marzo (antes del Día de la Memoria), viernes 10 de julio (después del Día de la Independencia) y lunes 7 de diciembre (antes del día de la Inmaculada Concepción).