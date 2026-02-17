Vacaciones en Argentina 2026: el pueblito oculto entre viñedos y montañas que es impresionante

Ubicada al pie de la Cordillera de los Andes, esta exclusiva región del Valle de Uco combina viñedos de altura, bodegas de autor y experiencias de bienestar en un entorno natural imponente.

Mendoza es un destino con un atractivo turístico en Argentina particular: sus bodegas y viñedos . Con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo, la provincia ofrece una combinación sofisticada de hospitalidad de alta gama, naturaleza salvaje y una cultura del vino que se reinventa cada temporada.

Perteneciente a la región de Cuyo , ofrece paisajes para el asombro y es un destino perfecto para el descanso reparador. Es el refugio ideal para quienes buscan una experiencia sensorial completa , lejos del bullicio de las grandes urbes.

Dentro de este escenario, emerge Los Chacayes como la joya más preciada del Valle de Uco . Este paraje, recientemente reconocido como una de las Indicaciones Geográficas (IG) más importantes del país, ofrece una mística especial: un entorno de piedras, jarilla y viñedos de altura que conviven en perfecta armonía con el lujo de sus lodges.

Con más de 2000 hectáreas destinadas al cultivo de vid, en esta localidad se producen variedades de vino de excelencia, como Malbec, Chardonnay y Cabernet Franc , que atraen a todo tipo de público. Es la oportunidad perfecta para conocer algunas de las etiquetas más premiadas del país.

Los Chacayes se encuentra ubicado en el departamento de Tunuyán , en el corazón del Valle de Uco, Mendoza . Se sitúa aproximadamente a 120 kilómetros al sur de Mendoza Capital.

Esta microrregión se despliega sobre la franja más alta de la zona cultivable, limitando directamente con las primeras estribaciones de la Cordillera de los Andes, lo que le otorga una pendiente natural y vistas panorámicas inigualables de picos que superan los 5.000 metros de altura. Esta altitud, sumado al suelo aluvial y pedregoso de la zona obliga a las vides a esforzarse, resultando en vinos de una personalidad única.

Qué puedo hacer en Los Chacayes

Las visitas a las bodegas sin duda son uno de los atractivos principales. A diferencia de otras zonas, en Los Chacayes la experiencia es personalizada y muchas ofrecen degustaciones privadas frente al Cordón del Plata.

Los Chacayes Solo Contigo Vinos

Las actividades al aire libre en la localidad son la mejor manera de disfrutar lo imponente del paisaje andino. Los visitantes pueden disfrutar de cabalgatas de montaña que atraviesan arroyos de deshielo y viñedos, o aventurarse en senderos de trekking dentro de la Reserva Natural Manzano Histórico, que colinda con la zona.

La altitud del terreno también lo hace un sitio privilegiado para el ciclismo de montaña, con rutas que desafían a los deportistas. No se puede dejar de visitar el cercano monumento del Manzano Histórico, un hito cultural que conmemora el paso del General San Martín y que ofrece una zona de recreación ideal para una tarde de mate junto al río.

Para complementar la estadía, la zona se especializó en el turismo de bienestar o wellness. Algunos alojamientos de la localidad ofrecen sesiones de yoga al amanecer con vista a los viñedos y spas de primer nivel.

Cómo llegar a Los Chacayes

Los Chacayes Municipalidad de Tunuyán

Llegar a Los Chacayes desde la Ciudad de Buenos Aires en auto implica un viaje de aproximadamente 12 horas, recorriendo cerca de 1.150 kilómetros. El trayecto más directo es por la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Mendoza, y desde allí tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur.

Al llegar a la zona de Tunuyán, se debe tomar la Ruta Provincial 94, conocida como el camino al Manzano Histórico, que conduce directamente al corazón de este paraje. También, se puede viajar en avión o un micro de larga distancia hasta Mendoza y luego completar el traslado hasta Los Chacayes con un servicio de transporte local.