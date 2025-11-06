Fechas de pago: cuáles son los vencimientos que tiene ARCA para sus impuestos en noviembre 2025

El cronograma de pagos de impuestos empieza este miércoles 5 de noviembre y tiene una alteración debido a que el viernes 21 y el lunes 24 son feriados nacionales. Los vencimientos para el pago del Monotributo será el jueves 20, para todas las CUIT.
Te contamos con todos los detalles en esta nota, los vencimientos de los impuestos de ARCA que ya están disponibles las fechas para el pago de las obligaciones que deben cumplir las personas físicas y las sociedades en el anteúltimo mes del año.
Cuándo vencen los impuestos de ARCA en noviembre 2025
Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).
Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (14/11), 4-5-6 (17/11) y 7-8-9 (18/11).
Formulario Balances en pdf Memoria, Estados Contables e Informe de Auditoría. Sociedades, empresas, explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Presentación ejercicios con cierre. Mayo/2025. RG AFIP 4626. CUIT Todas (28/11).
Formulario Anticipos 10° a 1° según cierres Agosto/2025 a Mayo/2026. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).
Formulario F. 1358 Establecimientos permanentes - Tasa adicional por remesas al exterior. Art. 22 LIG. Vencimiento especial Presentación Declaración Jurada e Ingreso del saldo resultante Octubre/2025 s/terminación CUIT. RG AFIP 4662. CUIT Todas (17/11).
Vencimientos de Precios de transferencias
Formulario Estudio Precios de Transferencia, F. 2668 y F. 2672 - Régimen Simplificado. Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Mayo/2025. RG (AFIP) 4717. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).
Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Noviembre/2024. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Servicios Digitales prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior. Ingreso de las Percepciones efectuadas en Noviembre/2025 RG AFIP 4240 CUIT Todas (28/11).
Formulario F. 2082 Registración Electrónica de Operaciones “Libro IVA Digital”. Responsables Inscriptos. Registración y Presentación: Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
Formulario F. 2002 y F. 731 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Agosto/2025 y DJ Mensual Octubre/2025 2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de las retenciones practicadas en Septiembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Octubre/2025 2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Octubre/2025 y 1° Quincena Noviembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Vencimientos de Seguridad Social
Formulario F. 1101 o F. 1104 Autónomos. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (5/11), 4-5-6 (6/11) y 7-8-9 (7/11).
Formulario F. 921 o F. 931 Empleadores. Declaración Jurada. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Formulario F. 102/RT y F. 575/RT Casas Particulares. ART correspondiente a Octubre/2025. Aporte Obligatorio y Voluntario Octubre/2025 F. 102/R (10/11) y F. 575/RT (17/11).
Vencimientos de Monotributo
Formulario F. 152 o F. 157 (Monotributo Social) Obligación Mensual. Julio/2025 CUIT Todas (20/11).
Vencimientos de Procedimiento
Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Ingreso 1° quincena Noviembre/2025 CUIT 0-1-2-3 (25/11), 4-5-6 (26/11) y 7-8-9 (27/11).
Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 e ingreso 2° quincena Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Vencimientos de Retenciones
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Declaración Jurada: Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Formulario F. 744 Si.Co.Re. Retenciones practicadas en la 2° quincena Octubre/2025 y 1° quincena Noviembre/2025 respectivamente. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
