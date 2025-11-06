6 de noviembre de 2025 Inicio
Fechas de pago: cuáles son los vencimientos que tiene ARCA para sus impuestos en noviembre 2025

Ya están disponibles las fechas para el pago de las obligaciones que deben cumplir las personas físicas y las sociedades en el anteúltimo mes del año. El detalle del cronograma.

Por
  • El cronograma de los impuestos que vencen en noviembre ya está disponible para personas físicas y jurídicas.
  • Empieza este miércoles 5 de noviembre y tiene una alteración debido a que el viernes 21 y el lunes 24 son feriados nacionales.
  • Los vencimientos de los impuestos de ARCA que ya están disponibles las fechas para el pago de las obligaciones que deben cumplir las personas físicas y las sociedades en el anteúltimo mes del año.
  • Te contamos detalladamente cada uno de los diferentes impuestos a pagar a ARCA en el mes de noviembre 2025.

El cronograma de los impuestos que vencen en noviembre ya está disponible para personas físicas y jurídicas bajo el control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.
El cronograma de pagos de impuestos empieza este miércoles 5 de noviembre y tiene una alteración debido a que el viernes 21 y el lunes 24 son feriados nacionales. Los vencimientos para el pago del Monotributo será el jueves 20, para todas las CUIT.

Te contamos con todos los detalles en esta nota, los vencimientos de los impuestos de ARCA que ya están disponibles las fechas para el pago de las obligaciones que deben cumplir las personas físicas y las sociedades en el anteúltimo mes del año.

arca
Cuándo vencen los impuestos de ARCA en noviembre 2025

  • Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).
  • Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (14/11), 4-5-6 (17/11) y 7-8-9 (18/11).
  • Formulario Balances en pdf Memoria, Estados Contables e Informe de Auditoría. Sociedades, empresas, explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Presentación ejercicios con cierre. Mayo/2025. RG AFIP 4626. CUIT Todas (28/11).
  • Formulario Anticipos 10° a 1° según cierres Agosto/2025 a Mayo/2026. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).
  • Formulario F. 1358 Establecimientos permanentes - Tasa adicional por remesas al exterior. Art. 22 LIG. Vencimiento especial Presentación Declaración Jurada e Ingreso del saldo resultante Octubre/2025 s/terminación CUIT. RG AFIP 4662. CUIT Todas (17/11).

Vencimientos de Precios de transferencias

  • Formulario Estudio Precios de Transferencia, F. 2668 y F. 2672 - Régimen Simplificado. Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Mayo/2025. RG (AFIP) 4717. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).
  • Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Noviembre/2024. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).
arca

Vencimientos del IVA

  • Formulario F.2002 y F.731 Declaración Jurada. Régimen General. Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Servicios Digitales prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior. Ingreso de las Percepciones efectuadas en Noviembre/2025 RG AFIP 4240 CUIT Todas (28/11).
  • Formulario F. 2082 Registración Electrónica de Operaciones “Libro IVA Digital”. Responsables Inscriptos. Registración y Presentación: Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
  • Formulario F. 2002 y F. 731 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Agosto/2025 y DJ Mensual Octubre/2025 2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de las retenciones practicadas en Septiembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Octubre/2025 2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Octubre/2025 y 1° Quincena Noviembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Vencimientos de Seguridad Social

  • Formulario F. 1101 o F. 1104 Autónomos. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (5/11), 4-5-6 (6/11) y 7-8-9 (7/11).
  • Formulario F. 921 o F. 931 Empleadores. Declaración Jurada. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 102/RT y F. 575/RT Casas Particulares. ART correspondiente a Octubre/2025. Aporte Obligatorio y Voluntario Octubre/2025 F. 102/R (10/11) y F. 575/RT (17/11).

Vencimientos de Monotributo

  • Formulario F. 152 o F. 157 (Monotributo Social) Obligación Mensual. Julio/2025 CUIT Todas (20/11).

Vencimientos de Procedimiento

  • Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Ingreso 1° quincena Noviembre/2025 CUIT 0-1-2-3 (25/11), 4-5-6 (26/11) y 7-8-9 (27/11).
  • Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 e ingreso 2° quincena Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Vencimientos de Retenciones

  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Declaración Jurada: Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 744 Si.Co.Re. Retenciones practicadas en la 2° quincena Octubre/2025 y 1° quincena Noviembre/2025 respectivamente. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
  • Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE): Declaración Jurada F997, Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).
contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca
