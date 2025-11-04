Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA para noviembre 2025 El organismo fiscal informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Por







El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses. Freepik

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los plazos y montos actualizados del monotributo para noviembre de 2025. Los valores vigentes rigen desde agosto.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes del pago, ya que los topes de facturación se modificaron. ARCA fijó el jueves 20 de noviembre como fecha límite.

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan hasta la regularización.

ARCA Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025 ARCA publicó las escalas actualizadas para octubre 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

Categoría A : $8.992.597,87

: $8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C : $18.473.166,15

: $18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F : $33.809.379,57

: $33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H : $61.344.853,64

: $61.344.853,64 Categoría I : $68.664.410,05

: $68.664.410,05 Categoría J : $78.632.948,76

: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90 A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social: