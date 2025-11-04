4 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA para noviembre 2025

El organismo fiscal informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año.

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses.

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los plazos y montos actualizados del monotributo para noviembre de 2025. Los valores vigentes rigen desde agosto.
  • Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes del pago, ya que los topes de facturación se modificaron. ARCA fijó el jueves 20 de noviembre como fecha límite.
  • El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan hasta la regularización.
  • ARCA puede aplicar la exclusión automática del régimen a quienes no cumplan con sus obligaciones. Además, la deuda impaga afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los plazos y montos actualizados del monotributo para noviembre de 2025. Los valores vigentes rigen desde agosto y se mantendrán hasta febrero de 2026, ajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

ARCA informó cómo quedarán los impuestos este mes
Cuánto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes del pago, ya que los topes de facturación se modificaron. ARCA fijó el jueves 20 de noviembre como fecha límite para el pago del monotributo. Los contribuyentes deben abonar el total de su obligación tributaria antes de ese día para evitar recargos por mora.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

ARCA publicó las escalas actualizadas para octubre 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan hasta la regularización. ARCA puede aplicar la exclusión automática del régimen a quienes no cumplan con sus obligaciones. Además, la deuda impaga afecta el acceso a la obra social y al sistema previsional.

Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Quiénes pueden acceder al monotributo de ARCA en el final del 2025

Todavía falta: cuándo se unifica el pago particular del monotributo de ARCA para CABA  

De esta forma podés obtener un 100% de reintegro en el monotributo de ARCA

ARCA ofrece un reintegro especial para monotributistas que alquilen: de qué se trata

Cómo es el cambio clave que tendrá el Monotributo de ARCA para CABA y qué modificaciones tiene el sistema

No más doble cuota en CABA: así se podrá pagar el Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos juntos

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

