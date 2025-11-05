5 de noviembre de 2025 Inicio
Cuáles son los topes de facturación para las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

El organismo informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año.

ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.

ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores y vencimientos del monotributo correspondientes a noviembre de 2025, en el marco de la actualización semestral.
  • ARCA recordó que la fecha límite de pago del monotributo será el jueves 20 de noviembre de 2025, y advirtió que los contribuyentes deben verificar su categoría antes de abonar para evitar errores o sanciones.
  • El retraso en el pago genera recargos automáticos por mora e intereses, y la falta de cumplimiento puede derivar en la pérdida de beneficios, como el acceso a la obra social o los aportes previsionales.
  • Los importes incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. Los montos difieren según la actividad declarada (servicios o comercio de bienes).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores y vencimientos del monotributo correspondientes a noviembre de 2025, en el marco de la actualización semestral que rige desde agosto pasado. Los nuevos topes de facturación y montos mensuales estarán vigentes hasta febrero de 2026, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos seis meses.

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses.
Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA para noviembre 2025

ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.

Cómo quedaron los topes de facturación del monotributo de ARCA en noviembre 2025

ARCA recordó que la fecha límite de pago del monotributo será el jueves 20 de noviembre de 2025, y advirtió que los contribuyentes deben verificar su categoría antes de abonar para evitar errores o sanciones. El organismo señaló que los topes de facturación anual fueron actualizados, por lo que quienes hayan incrementado sus ingresos deberán recategorizarse o podrían ser excluidos del régimen simplificado.

El retraso en el pago genera recargos automáticos por mora e intereses, y la falta de cumplimiento puede derivar en la pérdida de beneficios, como el acceso a la obra social o los aportes previsionales.

Los límites de facturación anual actualizados por ARCA para las distintas categorías son los siguientes:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Estas escalas determinan tanto el tope máximo de facturación como el monto mensual que cada contribuyente debe abonar.

Así son las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Los importes incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. Los montos difieren según la actividad declarada (servicios o comercio de bienes).

A continuación, los valores mensuales establecidos por ARCA:

Categoría A:

  • Servicios: $37.085,74
  • Comercio: $37.085,74

Categoría B:

  • Servicios: $42.216,41
  • Comercio: $42.216,41

Categoría C:

  • Servicios: $49.435,58
  • Comercio: $48.320,22

Categoría D:

  • Servicios: $63.357,80
  • Comercio: $61.824,18

Categoría E:

  • Servicios: $89.714,31
  • Comercio: $81.070,26

Categoría F:

  • Servicios: $112.906,59
  • Comercio: $97.291,54

Categoría G:

  • Servicios: $172.457,38
  • Comercio: $118.920,05

Categoría H:

  • Servicios: $391.400,62
  • Comercio: $238.038,48

Categoría I:

  • Servicios: $721.650,46
  • Comercio: $355.672,64

Categoría J:

  • Servicios: $874.069,29
  • Comercio: $434.895,92

Categoría K:

  • Servicios: $1.208.890,60
  • Comercio: $525.732,01
El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 9 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 18 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 26 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 34 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 37 minutos