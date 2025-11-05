Cuáles son los topes de facturación para las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025 El organismo informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Por







ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores y vencimientos del monotributo correspondientes a noviembre de 2025, en el marco de la actualización semestral.

ARCA recordó que la fecha límite de pago del monotributo será el jueves 20 de noviembre de 2025, y advirtió que los contribuyentes deben verificar su categoría antes de abonar para evitar errores o sanciones.

El retraso en el pago genera recargos automáticos por mora e intereses, y la falta de cumplimiento puede derivar en la pérdida de beneficios, como el acceso a la obra social o los aportes previsionales.

Los importes incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. Los montos difieren según la actividad declarada (servicios o comercio de bienes). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores y vencimientos del monotributo correspondientes a noviembre de 2025, en el marco de la actualización semestral que rige desde agosto pasado. Los nuevos topes de facturación y montos mensuales estarán vigentes hasta febrero de 2026, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos seis meses.

ARCA recordó que la fecha límite de pago del monotributo será el jueves 20 de noviembre de 2025, y advirtió que los contribuyentes deben verificar su categoría antes de abonar para evitar errores o sanciones. El organismo señaló que los topes de facturación anual fueron actualizados, por lo que quienes hayan incrementado sus ingresos deberán recategorizarse o podrían ser excluidos del régimen simplificado.

Los límites de facturación anual actualizados por ARCA para las distintas categorías son los siguientes: