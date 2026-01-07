Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 8 de enero de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.
ANSES: Desempleo Plan 2
Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar lo correspondiente desde hasta el 12 de enero, con cualquier terminación de DNI.