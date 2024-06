Fausto Spotorno, asesor de Milei: "El de Caputo es un plan de transición, luego habrá uno más mileista"

El asesor económico presidencial advirtió que "el programa es bueno pero no soluciona todo" y marcó que el Gobierno no tiene proyectada una fecha para levantar el cepo al dólar.

En tal sentido, si bien celebró el programa económico del Gobierno, alertó que "para cambiar la Argentina lleva muchos años y posiblemente un par de presidentes. Es un programa de transición que hasta ahora es un programa para ordenar la economía después de cómo terminó el año pasado, con inflación elevada y sin capacidad de crecimiento. No es escepticismo, pero le faltan partes. Es bueno el programa pero no soluciona todo".

En tanto, Spotorno diferenció el contenido de los programas ideados por Caputo y el jefe de Estado: "Mi sensación es que Caputo vino con un plan económico inicial para salir de todos los problemas de corto plazo, como lo fiscal, lo monetario, el balance del Banco Central y que después viene un programa más mileista, ese programa más puro me parece que requiere más del Congreso que lo que el Gobierno puede ejecutar".

Luis Caputo - foro libertario "El renacer de la libertad en Argentina y el mundo" El ministro de Economía, Luis Caputo. Ministerio de Economía

En tanto, respaldó el fuerte ajuste de la administración de La Libertad Avanza en el gasto público: "La clave de los programas es el ordenamiento del déficit fiscal. La idea de tener un ajuste fiscal es parte de cualquier plan económico. En la Argentina es nuestro talón de Aquiles, todas nuestras crisis fueron fiscales de alguna manera. Si el Gobierno logra sostener el superávit fiscal, el programa va a tener éxito en ordenar las cuentas".

"La inflación es la razón por la cual ganó Milei. El programa ataca ese tema definitivamente pero cuando ves la economía tener todavía distorsión de precios relativos que yo creo que lo van a ir resolviendo y uno más profundo que es la falta de crecimiento económico, hace diez años que estamos sin crecimiento", añadió el asesor económico presidencial sobre el Índice de Precios al Consumidor, que en mayo bajó al 4,2%.

En esta línea, reconoció que el Gobierno no cuenta con una proyección de un periodo para levantar el cepo al dólar: "Ahora está la fase 1 del programa de transición, que es arreglar el déficit fiscal y la inflación. Desde el año que viene habrá que pensar más en un largo plazo. No sabemos cuándo salimos del cepo, este año no creo que pase y sin salir no hay crecimiento económico. Le faltan muchas fases a este programa".

Por último, analizó las próximas etapas del proyecto económico. "Hay una etapa más madura y delicada. Ahora se ven los problemas de la sábana corta. La actividad económica muestra dos meses de recuperación. En mayo vuelve a recuperarse. Y si bien la liquidación del agro no es mala, el Banco Central no puede acumular reservas porque el Gobierno está liberando dólares para las importaciones, por eso se ve una recuperación económica", describió.