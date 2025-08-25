Extra de $92.051 de ANSES para embarazadas: cómo acceder en simples pasos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega en septiembre un extra de $92.051 por la Asignación Universal por Embarazo (AUE), una asistencia económica dirigida a las futuras madres. Para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.
AUE de ANSES: monto con aumento para septiembre 2025
Gracias al nuevo sistema de actualizaciones, en septiembre habrá un aumento del 1,9% en las distintas Asignaciones Familiares, por lo que el monto de la Asignación Universal por Embarazo pasará a ser de $92.051,77.
Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES
La Asignación por Embarazo se entrega a mujeres embarazadas para brindar apoyo financiero durante el período de gestación, y está destinado a:
AUE de ANSES: cómo acceder
El trámite para solicitar este beneficio es online, y se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: