Extra de $92.051 de ANSES para embarazadas: cómo acceder en simples pasos

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio todos los detalles necesarios para cobrar este beneficio.

Anses entrega un extra especial a embarazadas de $92.051.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega en septiembre un extra de $92.051 por la Asignación Universal por Embarazo (AUE), una asistencia económica dirigida a las futuras madres. Para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.

AUE ANSES

AUE de ANSES: monto con aumento para septiembre 2025

Gracias al nuevo sistema de actualizaciones, en septiembre habrá un aumento del 1,9% en las distintas Asignaciones Familiares, por lo que el monto de la Asignación Universal por Embarazo pasará a ser de $92.051,77.

Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES

La Asignación por Embarazo se entrega a mujeres embarazadas para brindar apoyo financiero durante el período de gestación, y está destinado a:

  • Personas gestantes con 12 semanas de embarazo o más.
  • Quienes no tengan obra social, salvo excepciones como monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares.
  • Argentinas o extranjeras con al menos tres años de residencia en el país.
  • Beneficiarias de la AUH, monotributistas sociales o trabajadoras informales registradas en programas sociales.

AUE de ANSES: cómo acceder

El trámite para solicitar este beneficio es online, y se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:

  • Ingresar a mi Anses y verificar que los datos personales y los del grupo familiar estén actualizados.
  • Completar el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67).
  • Solicitar un turno en una oficina de ANSES.
  • Presentarse el día del turno con la documentación requerida.
Rating Cero

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical: dejó atrás el cabello oscuro y optó por un tono caoba con extensiones que aportaron mayor volumen y movimiento.

La impresionante transformación de Florencia Peña: un cambio de look tremendo

Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.
play

Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio

El salvador de El Trece: la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

"El salvador de El Trece": la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel.

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel

