Expectativa por el dato de inflación de junio: el Gobierno espera un índice menor al 2%

El INDEC publicará el martes por la tarde el IPC correspondiente al sexto mes del año. Las consultoras privadas que releva el Banco Central proyectaron una desaceleración de los precios. De confirmarse, sería el tercer mes consecutivo a la baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio . Tras los registros de abril y mayo, el Gobierno espera un número inferior al 2% para ratificar tres meses consecutivos a la baja. La publicación, además, revelará el porcentaje exacto que acumuló la inflación durante los primeros seis meses del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó hace unos días el rumbo desinflacionario y aseguró que la gestión trabaja para que "la gente se pueda quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando".

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un IPC del 2% tanto para junio como para julio . Según este informe oficial, la inflación mensual recién perforará el piso de los dos puntos en agosto.

Las diversas mediciones atribuyen esta moderación temporal a una mayor estabilidad en los precios de los alimentos y las bebidas . Los técnicos también destacan un ritmo de actualización tarifaria mucho más gradual frente a los incrementos de principios de 2026.

La firma OJF calculó un incremento mensual del 2,1% , traccionado por alzas en Educación y Alimentos. Por su parte, la consultora C&T indicó que el IPC general para el Gran Buenos Aires fue del 1,9% y reportó un freno en el valor de la carne.

Los análisis de las firmas Equilibra y Eco Go coincidieron en una variación del 1,9% para el sexto mes del año. Sobre la dinámica interna, Eco Go precisó que dentro del rubro alimenticio "los movimientos de frutas y verduras se compensaron mutuamente".

En esa misma línea, Analytica observó menores incrementos en los bienes de consumo masivo y proyectó una suba general del 1,8%. A su vez, el sondeo de LCG detectó un avance promedio del 1,1% en alimentos y consolidó de esta forma "seis semanas consecutivas con variaciones marginales“.

A pesar del panorama favorable para el cierre de la primera mitad del año, los especialistas sugieren cautela para el corto plazo. Los analistas económicos advierten sobre posibles presiones estacionales en julio, vinculadas a las vacaciones de invierno y a los gastos del turismo.

La Ciudad de Buenos Aires registró una inflación del 1,8% en junio

La inflación mensual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el 1,8% en junio. Con esta cifra, el incremento de precios acumulado durante el primer semestre de 2026 ascendió al 16%, mientras que en la comparación interanual el indicador del distrito porteño se ubicó en el 32,6%.

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El mayor impacto sobre el índice general provino del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,2% a causa de los ajustes en los alquileres y en las tarifas. En paralelo, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,6%, impulsada por los incrementos en verduras, pan, cereales y lácteos.

Durante el sexto mes del año, los servicios se encarecieron un 2%, una cifra superior al avance del 1,5% observado en los bienes. Este dato local funciona como un antecedente alentador respecto al índice de inflación a nivel nacional que el INDEC publicará el martes.