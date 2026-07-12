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Quini 6: los resultados del sorteo 3.390 del domingo 12 de julio de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 12 de julio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 12 de julio de 2026.

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El sorteo 3.390 del Quini 6 de este domingo 12 de julio repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 12 de julio de 2026

Números ganadores: 1 - 3 - 16 - 24 - 25 - 31

6 aciertos: vacante. Premio: $4.248.956.149

5 aciertos: 54 ganadores. Premio: $935.667

4 aciertos: 2.044 ganadores. Premio: $7.415

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 12 de julio de 2026

Números ganadores: 2 - 3 - 20 - 31 - 36 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $1.534.843.951

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $2.972.119

4 aciertos: 724 ganadores Premio: $20.936

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 12 de julio de 2026

Números ganadores: 11 - 18 - 23 - 31 - 38 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.042.171.920

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 12 de julio de 2026

Números ganadores: 2 - 10 - 22 - 23 - 32 - 40

5 aciertos: 71 ganadores. Premio: $6.382.444

Pozo extra: resultado del domingo 12 de julio de 2026

Números ganadores: 1 - 3 - 16 - 24 - 25 - 31 - 2 - 20 - 36 - 43 - 11 - 18 - 23 - 38 - 41

496 ganadores. Premio: $403.225

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.391 del Quini 6 se realizará el miércoles 15 de julio a las 21:15. Pozo estimado: $8.550.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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