El Gobierno profundizó el ajuste en junio y recortó un 87% los fondos a las provincias

Un informe privado reveló que las transferencias no automáticas totalizaron $48.300 millones durante el sexto mes del año. La caída semestral alcanzó el 62%. En medio de las negociaciones por votos claves en el Congreso, cuáles fueron los distritos más y menos favorecidos.

El Gobierno mantuvo en junio el fuerte ajuste a las provincias y recortó los fondos en un 87% a nivel interanual , el peor registro para el mes en 21 años. El dato se desprende de un informe privado de la consultora Politikón Chaco, donde detalla que las transferencias no automáticas a los distritos y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron en $48.300 millones.

De esta manera, el acumulado de giros de dinero para el primer semestre del año acumuló los $639.589 millones , lo que representó un descenso de 61,8% interanual real para el mismo periodo.

El punto a tener en cuenta refiere a que, en medio de las negociaciones por votos claves en el Congreso, hay distritos más y menos favorecidos. Es necesario aclarar que las transferencias no automáticas son los fondos que Nación gira de manera discrecional a las provincias.

Los mismos se diferencias de la coparticipación , que se deben distribuir según una fórmula establecida por ley y que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires denuncia una deuda millonaria desde la llegada de Milei a la presidencia.

El ajuste de las transferencias no automáticas ya venía registrando caídas en sus distintas variaciones interanuales: mayo (-43.7%), abril (-53%), marzo (-69.2%), febrero (-35,7%) y enero (-65,5%).

A cuales provincias el Gobierno le giró más dinero en junio

Según marca el informe de la consultora, San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8) fueron las tres que provincias que registraron subas interanuales en los giros de transferencias no automáticas. Argumentan que dichas mejoras responden a la “base comparativas bajas, ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos en junio 2026 superaron los $600 millones".

Por su parte, los otros 21 distritos restantes registraron caídas con fuertes extremos: Mendoza la que menos sufrió, con una baja del -7,8%, mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires presentaron mermas superiores a -90%.

Politikón Chaco

“A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período del 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, el 2005, superando únicamente al registro del 2024”, indicaron los analistas.