10 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno profundizó el ajuste en junio y recortó un 87% los fondos a las provincias

Un informe privado reveló que las transferencias no automáticas totalizaron $48.300 millones durante el sexto mes del año. La caída semestral alcanzó el 62%. En medio de las negociaciones por votos claves en el Congreso, cuáles fueron los distritos más y menos favorecidos.

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Es el peor registro para ese mes en 21 años.

Es el peor registro para ese mes en 21 años.

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El Gobierno mantuvo en junio el fuerte ajuste a las provincias y recortó los fondos en un 87% a nivel interanual, el peor registro para el mes en 21 años. El dato se desprende de un informe privado de la consultora Politikón Chaco, donde detalla que las transferencias no automáticas a los distritos y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron en $48.300 millones.

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De esta manera, el acumulado de giros de dinero para el primer semestre del año acumuló los $639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real para el mismo periodo.

El punto a tener en cuenta refiere a que, en medio de las negociaciones por votos claves en el Congreso, hay distritos más y menos favorecidos. Es necesario aclarar que las transferencias no automáticas son los fondos que Nación gira de manera discrecional a las provincias.

Los mismos se diferencias de la coparticipación, que se deben distribuir según una fórmula establecida por ley y que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires denuncia una deuda millonaria desde la llegada de Milei a la presidencia.

El ajuste de las transferencias no automáticas ya venía registrando caídas en sus distintas variaciones interanuales: mayo (-43.7%), abril (-53%), marzo (-69.2%), febrero (-35,7%) y enero (-65,5%).

A cuales provincias el Gobierno le giró más dinero en junio

Según marca el informe de la consultora, San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8) fueron las tres que provincias que registraron subas interanuales en los giros de transferencias no automáticas. Argumentan que dichas mejoras responden a la “base comparativas bajas, ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos en junio 2026 superaron los $600 millones".

Por su parte, los otros 21 distritos restantes registraron caídas con fuertes extremos: Mendoza la que menos sufrió, con una baja del -7,8%, mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires presentaron mermas superiores a -90%.

“A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período del 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, el 2005, superando únicamente al registro del 2024”, indicaron los analistas.

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