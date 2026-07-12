12 de julio de 2026 Inicio
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Cómo pueden hacer los jubilados de ANSES para ver todos los recibos de haberes a través de la aplicación

Con esta herramienta, los beneficiarios pueden acceder a la documentación previsional desde cualquier lugar y en cualquier momento.

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Así se pueden ver los recibos de haberes desde la aplicación de ANSES.

Así se pueden ver los recibos de haberes desde la aplicación de ANSES.

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  • Los jubilados y pensionados pueden consultar el historial de sus recibos de haberes desde la app mi ANSES.
  • La aplicación también permite revisar el detalle de los conceptos que integran cada prestación mensual.
  • Los recibos pueden descargarse con validez oficial utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • El trámite también está disponible desde la sección mi ANSES del sitio web oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó una herramienta que permite a los titulares de jubilaciones y pensiones consultar el historial de liquidaciones de sus haberes de manera rápida y sencilla desde el celular. La función está disponible a través de la aplicación oficial mi ANSES, tanto para dispositivos Android como iPhone.

La prestación por nacimiento actualizó su valor tras el último incremento por movilidad.
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Además de acceder al detalle de las liquidaciones anteriores, los beneficiarios también pueden revisar los conceptos que componen el monto de su prestación mensual. De esta manera, es posible verificar de forma rápida cómo se conforma cada pago sin necesidad de realizar el trámite de manera presencial.

Toda la gestión se hace desde la aplicación mi ANSES.

Toda la gestión se hace desde la aplicación mi ANSES.

A su vez, la aplicación permite descargar el recibo previsional con validez oficial para cualquier gestión. Para acceder a esta documentación, los usuarios solo deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cómo ver los recibos de los jubilados de ANSES a través de la app

Para consultar el recibo de haberes desde la aplicación mi ANSES, los beneficiarios deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, es necesario dirigirse a la sección Jubilación y seleccionar la opción "Consultar tu recibo de haberes", donde se encuentra disponible la información correspondiente a la prestación.

En ese apartado, los usuarios pueden acceder tanto al último recibo emitido como al historial completo de liquidaciones. Además, al presionar el ícono de descarga, la aplicación ofrece la posibilidad de enviar el documento al correo electrónico registrado en ANSES para guardarlo o imprimirlo cuando sea necesario.

Estos son los pasos a seguir para ver los recibos desde la app oficial.

Estos son los pasos a seguir para ver los recibos desde la app oficial.

Quienes prefieran realizar el trámite desde una computadora también pueden obtener el recibo de haberes a través del sitio oficial de ANSES, ingresando a la sección mi ANSES con sus datos de acceso.

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