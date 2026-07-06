6 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué estimaron para julio

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pronosticó una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Qué adelantaron sobre el dólar, el empleo y la actividad.

Por
Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

Las consultoras y bancos proyectaron una inflación de 2% para junio y para julio, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, anticiparon una dinámica inflacionaria anual de 30% y previeron un dólar a $1.673 para fin de año.

Las ventas pyme cayeron un 1,3% en junio y el consumo cerró el semestre con saldo negativo
Te puede interesar:

Las ventas pyme cayeron un 1,3% en junio y el consumo cerró el semestre con saldo negativo

Para la sexta encuesta de 2026, quienes participan del REM habían pronosticado un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2%, apenas una décima por debajo del informe anterior. Entre los que históricamente realizaron las mejores estimaciones, analistas del top 10, la previsión para junio se ubicó en 1,9%, dos décimas menos que en la medición previa.

Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Las proyecciones remarcaron que recién en agosto se perforará el piso de 2%. La media de las expectativas desciende a 1,8% en el octavo mes y en septiembre. Para octubre y noviembre, el pronóstico se ubica en 1,7%, mientras que en diciembre se anticipa un leve repunte a 1,8%.

En cuanto a la inflación núcleo, que no contempla la dinámica de los precios estacionales ni regulados, el consenso de los analistas situó el dato de junio en 1,9%, una décima menos respecto al sondeo anterior. El Top 10 coincidió con esa proyección y también ajustó a la baja su estimación en dos décimas frente al informe previo.

Cuáles son las expectativas de mercado en torno al dólar

Los analistas vislumbraron que el dólar continuará con un sendero de aumentos moderados en la segunda mitad de 2026. La mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.482 para julio, con subas mensuales que lo llevan a $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre y $1.589 en octubre. Para noviembre, la proyección alcanza $1.621 y cierra el año en $1.673 por dólar en diciembre.

Cuáles son las proyecciones para el mercado de trabajo y el PIB

Los encuestados estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por estacionalidad, habría registrado un crecimiento de 0,6% durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior.

De acuerdo con el promedio de las respuestas, el nivel de actividad económica en 2026 sería 3,0% superior al promedio de 2025, con una mejora de 0,1 puntos porcentuales frente al informe previo. El grupo denominado Top 10, compuesto por quienes tienen los pronósticos más certeros, también proyectó un crecimiento de 3,0% para 2026, lo que implica un aumento de 0,2 puntos respecto al REM anterior.

A propósito del mercado laboral, la tasa de desocupación abierta estimada para el segundo trimestre de 2026 se ubicó en 7,7% de la Población Económicamente Activa, es decir, 0,1 puntos por encima del relevamiento anterior. Para el cuarto trimestre, la proyección del REM fue de 7,5%, con una variación similar. El Top 10 calculó tasas de 7,6% y 7,5% para el segundo y cuarto trimestre del año, respectivamente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

El Gobierno confía en que la inflación de junio estará por debajo del 2%: qué dicen las consultoras privadas

El Gobierno confía en que la inflación de junio estará por debajo del 2%

Julio llega con nuevos aumentos: todos los rubros y servicios suben desde este miércoles

Julio llega con nuevos aumentos: todos los rubros y servicios suben desde este miércoles

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 7 de julio

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

El Gobierno busca afrontar los compromisos de deuda con más préstamos y privatizaciones

Los títulos en dólares operaron al alza en Nueva York.

Tras la conferencia de Caputo, los ADRs subieron hasta 6,7% y el riesgo país tocó su mínimo en más de ocho años

Rating Cero

Tras su premiere mundial, los críticos y especialistas de cine elogiaron el trabajo del director.

Qué dicen los críticos de La Odisea, la nueva película de Cristopher Nolan

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizan un cruce mediático desde la última semana.

Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y la definió como "un insulto al periodismo"

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

La abogada de Wanda Nara apuntó contra Icardi tras el pedido familiar de sus hijas.

Se supo el pedido que le hicieron a Wanda Nara sus hijas en medio del conflicto con Mauro Icardi

Darío Cvitanich y su declaración de amor para Ivana Figueiras

Darío Cvitanich y su declaración de amor para Ivana Figueiras

La hija del histórico empresario junto a la cronista en el Hard Rock Stadium de Miami.

Había prometido que se iba a tatuar a Martita Fort si le conseguían una entrada para ver a la Selección y cumplió

últimas noticias

Banco Central de la República Argentina.

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué estimaron para julio

Hace 32 minutos
Tras su premiere mundial, los críticos y especialistas de cine elogiaron el trabajo del director.

Qué dicen los críticos de La Odisea, la nueva película de Cristopher Nolan

Hace 53 minutos
Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, figuras del Mundial 2026.

Haaland igualó a Messi y Mbappé en la tabla de goleadores del Mundial tras el doblete a Brasil

Hace 58 minutos
Edgardo Kueider, exsenador investigado por tentativa de contrabando en Paraguay.

La fiscalía paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

Hace 1 hora
El momento en el que el agente traba la puerta del auto.

Video: un policía de fronteras de Israel lanzó una granada aturdidora dentro de un auto con palestinos

Hace 1 hora