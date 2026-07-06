Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué estimaron para julio

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pronosticó una desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Qué adelantaron sobre el dólar, el empleo y la actividad.

Las consultoras y bancos proyectaron una inflación de 2% para junio y para julio , según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, anticiparon una dinámica inflacionaria anual de 30% y previeron un dólar a $1.673 para fin de año .

Para la sexta encuesta de 2026, quienes participan del REM habían pronosticado un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2%, apenas una décima por debajo del informe anterior. Entre los que históricamente realizaron las mejores estimaciones , analistas del top 10, la previsión para junio se ubicó en 1,9% , dos décimas menos que en la medición previa.

Las proyecciones remarcaron que recién en agosto se perforará el piso de 2%. La media de las expectativas desciende a 1,8% en el octavo mes y en septiembre. Para octubre y noviembre, el pronóstico se ubica en 1,7%, mientras que en diciembre se anticipa un leve repunte a 1,8%.

En cuanto a la inflación núcleo , que no contempla la dinámica de los precios estacionales ni regulados, el consenso de los analistas situó el dato de junio en 1,9% , una décima menos respecto al sondeo anterior. El Top 10 coincidió con esa proyección y también ajustó a la baja su estimación en dos décimas frente al informe previo.

Los analistas vislumbraron que el dólar continuará con un sendero de aumentos moderados en la segunda mitad de 2026 . La mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.482 para julio, con subas mensuales que lo llevan a $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre y $1.589 en octubre. Para noviembre, la proyección alcanza $1.621 y cierra el año en $1.673 por dólar en diciembre .

Cuáles son las proyecciones para el mercado de trabajo y el PIB

Los encuestados estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por estacionalidad, habría registrado un crecimiento de 0,6% durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 0,6 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior.

De acuerdo con el promedio de las respuestas, el nivel de actividad económica en 2026 sería 3,0% superior al promedio de 2025, con una mejora de 0,1 puntos porcentuales frente al informe previo. El grupo denominado Top 10, compuesto por quienes tienen los pronósticos más certeros, también proyectó un crecimiento de 3,0% para 2026, lo que implica un aumento de 0,2 puntos respecto al REM anterior.

A propósito del mercado laboral, la tasa de desocupación abierta estimada para el segundo trimestre de 2026 se ubicó en 7,7% de la Población Económicamente Activa, es decir, 0,1 puntos por encima del relevamiento anterior. Para el cuarto trimestre, la proyección del REM fue de 7,5%, con una variación similar. El Top 10 calculó tasas de 7,6% y 7,5% para el segundo y cuarto trimestre del año, respectivamente.