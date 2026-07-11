11 de julio de 2026 Inicio
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Confirmado: esta es la asignación de ANSES para recién nacidos que tiene aumento en julio 2026

Un pago único destinado a acompañar a las familias tuvo una suba desde este mes tras el último ajuste. Conocé el valor vigente, quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos para solicitarlo.

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La prestación por nacimiento actualizó su valor tras el último incremento por movilidad.

La prestación por nacimiento actualizó su valor tras el último incremento por movilidad.

  • Cuál es el monto vigente desde julio.
  • Quiénes pueden solicitar el pago.
  • Cuáles son los requisitos de ingresos.
  • Cómo hacer el trámite paso a paso.

Confirmado: la prestación por nacimiento actualizó su valor tras el último incremento por movilidad. Conocé como es la asignación de ANSES para recién nacidos que tiene aumento, cuánto se cobra, quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite en julio de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre la AUH en julio de 2026.
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Este beneficio de AUH de ANSES supera los $850.000 en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incrementó el monto de la Asignación por Nacimiento correspondiente a este mes. Con el ajuste del 2,15%, el aporte de pago único cambió. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 187/2026 y alcanza a las familias comprendidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Para acceder a la ayuda económica por nacimiento a través del SUAF, las familias deben respetar los topes de ingresos establecidos por ANSES desde julio de 2026. El ingreso individual no puede superar los $3.034.844, mientras que el haber total del grupo familiar tiene un límite de $6.069.688. Si alguno de los integrantes excede el tope individual o el grupo familiar supera el máximo permitido, no será posible acceder al beneficio.

Qué monto alcanza la Asignación por Nacimiento de ANSES en julio 2026

Desde julio de 2026, la Asignación por Nacimiento tiene un valor de $86.295. Se trata de un pago único destinado a acompañar a las familias ante la llegada de un hijo, siempre que reúnan los requisitos exigidos por ANSES y realicen el trámite dentro del plazo correspondiente. La prestación está destinada a:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.
  • Titulares de la prestación por desempleo incluidos en el SUAF.
  • Beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, en el marco del Plan de los Mil Días.

En el caso de quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, el beneficio corresponde únicamente si la familia cobraba alguna de estas prestaciones durante el mes en que nació el bebé. Por otro lado, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los monotributistas, aunque formen parte del SUAF, no acceden a este pago único.

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