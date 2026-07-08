8 de julio de 2026 Inicio
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Inflación en la Ciudad: en junio fue de 1,8% y acumula 16% en el primer semestre de 2026

Logró perforar el piso del 2% por primera vez desde agosto del año pasado. En la comparación interanual, el IPC porteño se ubicó en 32,6%.

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La inflación de la Ciudad

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en el mes de junio, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA). De esta manera, el incremento de precios acumulado en los primeros seis meses del año alcanzó el 16%, según el informe difundido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).

Banco Central de la República Argentina.
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En la comparación interanual, el IPC porteño se ubicó en 32,6%. La variación respondió fundamentalmente a las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2%, contribuyendo con 0,44 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en la tarifa del servicio residencial de suministro de agua.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,6%, con una incidencia de 0,27 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de:

  • Verduras, tubérculos y legumbres(5,9%).
  • Pan y cereales (2%).
  • Leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

Salud aumentó 2,9% e incidió 0,27 p.p., principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Transporte promedió un alza de 2,1%, con una incidencia de 0,24 p.p., como resultado de las subas en los boletos de colectivo urbano, de subte y de tren.

Equipamiento y mantenimiento del hogar se elevó 4,1% e incidió 0,18 p.p., al impactar principalmente los incrementos en las remuneraciones del personal de servicio doméstico.

En menor medida, se destacaron las alzas en los precios de los productos de limpieza.

Durante el mes de junio, los Bienes registraron una suba de 1,5%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, panificados y lácteos) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los medicamentos, de los automóviles, de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los productos de limpieza.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en los valores de los alquileres.

El dato es un aliciente para el índice de inflación a nivel nacional que el INDEC dará a a conocer el próximo martes 14.

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