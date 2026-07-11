Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de julio El oficial minorista cotiza en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, valores de cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por Agregar C5N en









El dolar cotiza arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este sabado a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación. Al tratarse de una jornada de sábado sin operaciones oficiales, mantiene los valores de cierre de viernes. La semana estuvo atravesada por una racha alcista, que se frenó el miércoles, previo al feriado por el Día de la Independencia.

Por su parte, los activos argentinos cerraron la semana extendiendo su racha positiva, con fuertes ganancias tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña. Los ADRs treparon hasta 9%, liderados por los bancos BBVA Argentina, Grupo Financiero Galicia y Supervielle, mientras que el S&P Merval avanzó 2,43% impulsado por el sector financiero y energético.

El lunes el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

Durante la semana, el FMI respaldó el programa de financiamientos anunciado por Luis Caputo. X @KGeorgieva En este marco, el Fondo Monetario Internacional respaldó el plan económico del Gobierno y puso en valor el proyecto de reforma del Carta Orgánica del Banco Central. La vocera del organismo aseguró que el plan brinda "mayor transparencia y previsibilidad" al mercado sobre los futuros pagos de deuda.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.