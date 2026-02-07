7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los descuentos que tienen los jubilados que utilizan Cuenta DNI en febrero 2026

La clave de este mes reside en aprovechar los descuentos en carnicerías, ferias y comercios de cercanía, que suelen ofrecer los topes de devolución más altos los fines de semana.

Por
La clave de este mes reside en aprovechar los descuentos en carnicerías

La clave de este mes reside en aprovechar los descuentos en carnicerías, ferias y comercios de cercanía, que suelen ofrecer los topes de devolución más altos los fines de semana. 

Banco Provincia
  • En febrero de 2026, Cuenta DNI refuerza beneficios para jubilados y pensionados frente a la inflación.
  • Ofrece 100% de descuento con QR hasta $1.500, de viernes a miércoles, para mayores de 60 años.
  • Se suman ahorros en rubros clave: 40% en ferias y mercados y 10% en farmacias y perfumerías.
  • Los reintegros permiten planificar mejor el consumo junto al calendario de pagos de ANSES.

En pleno auge de la temporada de verano y con la inflación ejerciendo una presión constante sobre la economía doméstica, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como un aliado estratégico para jubilados y pensionados. Durante este mes de febrero, el programa renovó su paquete integral de beneficios y ofrece una serie de reintegros diseñados específicamente para proteger el poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos. Esta iniciativa apunta a aliviar los gastos diarios en rubros esenciales y permite que los adultos mayores cuenten con un respiro financiero en un contexto económico desafiante.

Cuenta DNI mantiene el descuento especial en carnicerías y agrega supermercados.
Te puede interesar:

Se termina el descuento en carnicerías de Cuenta DNI y hay promo en supermercados: cómo aprovecharlo en enero 2026

La importancia de estas promociones coincide con el inicio del nuevo calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según el cronograma oficial, el próximo lunes 9 de febrero comenzarán a acreditarse los haberes para todos los grupos de beneficiarios, con el inicio, como es habitual, en los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima. Este flujo de ingresos, junto con los reintegros de la billetera digital, facilita la planificación de un esquema de consumo más eficiente desde el primer día del mes.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Mientras esperan su fecha de cobro según la terminación del DNI, los beneficiarios pueden consultar el listado de comercios adheridos para organizar sus compras mensuales. La clave de este mes pasa por aprovechar los descuentos en carnicerías, ferias y comercios de cercanía, que suelen ofrecer los topes de devolución más altos durante los fines de semana. De este modo, el uso inteligente de la aplicación no solo simplifica las transacciones digitales, sino que se traduce en un ahorro concreto que ayuda a estirar al máximo el ingreso mensual antes de la llegada del próximo haber.

Cuáles son los beneficios de Cuenta DNI para los jubilados en febrero 2026

Para los jubilados y pensionados bonaerenses, Cuenta DNI se afirma en febrero de 2026 como un apoyo clave frente a la inflación, con un ahorro exclusivo para mayores de 60 años. El beneficio ofrece un 100% de descuento en comercios que acepten pagos con código QR, con un tope de reintegro de $1.500, disponible de viernes a miércoles. El descuento es interoperable, por lo que se aplica incluso si el local opera con billeteras como Modo o Mercado Pago, lo que facilita su uso en compras cotidianas sin trabas técnicas.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Más allá del beneficio por edad, los jubilados pueden optimizar sus gastos al combinar promociones generales en rubros esenciales como salud y alimentación. Los miércoles y jueves, farmacias y perfumerías brindan un 10% de descuento sin tope de reintegro, una ventaja importante para quienes afrontan tratamientos prolongados. En ferias y mercados bonaerenses, el ahorro alcanza el 40% diario con un tope semanal de $6.000, lo que permite acceder a productos frescos a precios más bajos durante todo el mes.

El esquema de ahorro se completa con un 5% de descuento adicional en cadenas de supermercados adheridas para quienes cobran sus haberes en el Banco Provincia, acumulable con otras ofertas. A esto se suman beneficios de temporada, como el 25% en marcas reconocidas de gastronomía y heladerías, con topes de hasta $10.000 semanales. Con una planificación estratégica del consumo, los jubilados logran ahorros relevantes que complementan el calendario de pagos de ANSES e IPS y extienden el rendimiento de sus ingresos en el segundo mes del año.

cuenta dni

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

La estrategia apunta a acompañar el consumo tanto en los barrios como en zonas turísticas.

Así es la promoción de Cuenta DNI para supermercados y carnicerías que podés aprovechar en el fin de enero 2026

Monitorear las tasas y ajustar la decisión de inversión resulta fundamental para proteger el poder de compra.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 190.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Todos los viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de reintegro en carnicerías, pollerías, pescaderías y almacenes adheridos. 

Estos son los descuentos claves en alimentos, supermercado y gastronomía que tiene Cuenta DNI en febrero 2026

La diferencia responde a las mejores condiciones que suelen ofrecer los bancos para las operaciones realizadas por homebanking.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 110.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Los números permiten dimensionar el impacto real de elegir una modalidad u otra.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 180.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Rating Cero

¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público. 

Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible
play

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán fueron compañeras en Bandana. 

¿Todo mal con Ivonne? Valeria Gastaldi contó por qué la cantante no volverá a Bandana

últimas noticias

Jeffrey Epstein tenía intenciones de derribar al papa Francisco. 

Revelan el plan de Jeffrey Epstein y Steve Bannon para conspirar contra el papa Francisco

Hace 31 minutos
Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar: cómo llegar

Hace 37 minutos
¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Hace 44 minutos
play

El milagro de Bastian: saldrá del hospital de Mar del Plata y será trasladado a un centro para rehabilitación

Hace 1 hora
La argentina se convirtió en millonaria.

Rosa Rodríguez detalló el método que usó para ganar Pasapalabra en España

Hace 1 hora