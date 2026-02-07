Estos son los descuentos que tienen los jubilados que utilizan Cuenta DNI en febrero 2026 La clave de este mes reside en aprovechar los descuentos en carnicerías, ferias y comercios de cercanía, que suelen ofrecer los topes de devolución más altos los fines de semana. Por + Seguir en







Banco Provincia

En febrero de 2026, Cuenta DNI refuerza beneficios para jubilados y pensionados frente a la inflación.

Ofrece 100% de descuento con QR hasta $1.500, de viernes a miércoles, para mayores de 60 años.

Se suman ahorros en rubros clave: 40% en ferias y mercados y 10% en farmacias y perfumerías.

Los reintegros permiten planificar mejor el consumo junto al calendario de pagos de ANSES. En pleno auge de la temporada de verano y con la inflación ejerciendo una presión constante sobre la economía doméstica, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como un aliado estratégico para jubilados y pensionados. Durante este mes de febrero, el programa renovó su paquete integral de beneficios y ofrece una serie de reintegros diseñados específicamente para proteger el poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos. Esta iniciativa apunta a aliviar los gastos diarios en rubros esenciales y permite que los adultos mayores cuenten con un respiro financiero en un contexto económico desafiante.

La importancia de estas promociones coincide con el inicio del nuevo calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según el cronograma oficial, el próximo lunes 9 de febrero comenzarán a acreditarse los haberes para todos los grupos de beneficiarios, con el inicio, como es habitual, en los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima. Este flujo de ingresos, junto con los reintegros de la billetera digital, facilita la planificación de un esquema de consumo más eficiente desde el primer día del mes.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Mientras esperan su fecha de cobro según la terminación del DNI, los beneficiarios pueden consultar el listado de comercios adheridos para organizar sus compras mensuales. La clave de este mes pasa por aprovechar los descuentos en carnicerías, ferias y comercios de cercanía, que suelen ofrecer los topes de devolución más altos durante los fines de semana. De este modo, el uso inteligente de la aplicación no solo simplifica las transacciones digitales, sino que se traduce en un ahorro concreto que ayuda a estirar al máximo el ingreso mensual antes de la llegada del próximo haber.

Cuáles son los beneficios de Cuenta DNI para los jubilados en febrero 2026 Para los jubilados y pensionados bonaerenses, Cuenta DNI se afirma en febrero de 2026 como un apoyo clave frente a la inflación, con un ahorro exclusivo para mayores de 60 años. El beneficio ofrece un 100% de descuento en comercios que acepten pagos con código QR, con un tope de reintegro de $1.500, disponible de viernes a miércoles. El descuento es interoperable, por lo que se aplica incluso si el local opera con billeteras como Modo o Mercado Pago, lo que facilita su uso en compras cotidianas sin trabas técnicas.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Más allá del beneficio por edad, los jubilados pueden optimizar sus gastos al combinar promociones generales en rubros esenciales como salud y alimentación. Los miércoles y jueves, farmacias y perfumerías brindan un 10% de descuento sin tope de reintegro, una ventaja importante para quienes afrontan tratamientos prolongados. En ferias y mercados bonaerenses, el ahorro alcanza el 40% diario con un tope semanal de $6.000, lo que permite acceder a productos frescos a precios más bajos durante todo el mes.

El esquema de ahorro se completa con un 5% de descuento adicional en cadenas de supermercados adheridas para quienes cobran sus haberes en el Banco Provincia, acumulable con otras ofertas. A esto se suman beneficios de temporada, como el 25% en marcas reconocidas de gastronomía y heladerías, con topes de hasta $10.000 semanales. Con una planificación estratégica del consumo, los jubilados logran ahorros relevantes que complementan el calendario de pagos de ANSES e IPS y extienden el rendimiento de sus ingresos en el segundo mes del año. cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.