Cómo hacer el nuevo DNI 2026: una por una, todas las sedes donde realizar el trámite presencial El nuevo DNI podrá tramitarse en los registros civiles y centros habilitados de todo el país. Comenzó a regir este lunes. Por + Seguir en







El nuevo DNI 2026 puede realizarse en las sedes del Renaper.

El gobierno nacional confirmó una renovación integral del Documento Nacional de Identidad, que empezó a regir a partir del 1 de febrero de 2026. La actualización incorpora nuevos materiales, tecnología digital y mayores medidas de seguridad, en línea con estándares internacionales.

El nuevo DNI está fabricado en policarbonato, un material más resistente que el utilizado hasta ahora, e incluirá un chip sin contacto que permitirá validar la identidad de manera más rápida y segura. Los datos personales se graban mediante tecnología láser y tinta especial, lo que reduce el riesgo de falsificaciones y deterioro.

Entre las principales novedades del documento se destacan el diseño con medidas de seguridad visibles, que pueden identificarse sin necesidad de dispositivos especiales, y una diferenciación estética según la edad del titular. Además, el formato cumple con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

También se modifican los plazos de vigencia. Para las personas mayores de 14 años, el DNI tendrá una validez de 15 años. En el caso de menores, la renovación deberá realizarse entre los 5 y 8 años y nuevamente al cumplir los 14. El DNI provisorio para recién nacidos mantendrá una vigencia de seis meses.