El gobierno nacional confirmó una renovación integral del Documento Nacional de Identidad, que empezó a regir a partir del 1 de febrero de 2026. La actualización incorpora nuevos materiales, tecnología digital y mayores medidas de seguridad, en línea con estándares internacionales.
El nuevo DNI está fabricado en policarbonato, un material más resistente que el utilizado hasta ahora, e incluirá un chip sin contacto que permitirá validar la identidad de manera más rápida y segura. Los datos personales se graban mediante tecnología láser y tinta especial, lo que reduce el riesgo de falsificaciones y deterioro.
Entre las principales novedades del documento se destacan el diseño con medidas de seguridad visibles, que pueden identificarse sin necesidad de dispositivos especiales, y una diferenciación estética según la edad del titular. Además, el formato cumple con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
También se modifican los plazos de vigencia. Para las personas mayores de 14 años, el DNI tendrá una validez de 15 años. En el caso de menores, la renovación deberá realizarse entre los 5 y 8 años y nuevamente al cumplir los 14. El DNI provisorio para recién nacidos mantendrá una vigencia de seis meses.
Dónde hacer el nuevo DNI: las sedes
Ciudad de Buenos Aires:
- Renaper CABA Paseo Colón PB: Av. Paseo Colón 1093 entre Humberto 1º Y Carlos Calvo, San Telmo. Lun-Vie, 8 a 20 h.
- Renaper CABA Paseo Colón 1P: Av. Paseo Colón 1093 entre Humberto 1º Y Carlos Calvo, San Telmo. Lun-Vie, 8 a 20 h.
- Renaper Buquebus: Av. Antártida Argentina 821 entre Esq. Cecilia Grierson, Puerto Madero. Lun-Vie, 8 a 20 h. Sáb-Dom, 9 a 19 h.
- Renaper CAJ Constitución: Av. Brasil 996, entre Bernardo De Irigoyen y Tacuarí, Constitución. Lun-Vie, 8 a 14 h.
- Renaper CABA Barrio Cildañez: Ameghino 2047 entre Dellepiane Norte Y Zuviria, Parque Avellaneda. Lun-Vie, 8 a 14 h.
- Renaper CABA Barrio 31: Islas Galápagos 2295, entre Alpaca y Diaguitas, Retiro. Lun-Vie, 8 a 14 h.
- Renaper CABA Barrio Ciudad Oculta: Hubac Y Rucci Manzana 8 Casa 1 entre Manzana 9 Y Manzana 7, Villa Lugano. Lun-Vie, 8 a 14 h.
- Renaper CABA Anexo Jujuy: Av. Jujuy 468 entre Av. Belgrano Y Venezuela, Balvanera. Lun-Vie, 8 a 14 h.
- Renaper CABA Barrio 21-24: Orma Y Luna Manzana 27 Casa 62 entre Manzana 26 Y Manzana 28, Barracas. Lun-Vie, 8 a 14 h.
- Renaper Estación de tren Retiro: Ramos Mejía 1358, esq. av. Del Libertador, Retiro. Lun-Vie, 8:30 a 14:30 h.
- Renaper CABA Barrio 1-11-14: Riestra S/N entre Avenida Coronel Esteban Bonorino Y Charrúa, Flores. Lun-Vie, 9 a 15 h.
- Renaper CABA Palermo - Libertador: Av.Int. Bullrich 2 entre Av. Libertador Y Cerviño, Palermo. Lun-Vie, 8 a 20 h. Sáb-Dom y feriados, 9 a 19 h.
- Renaper CABA Barrio Villa Soldati: Mariano Acosta 2333 entre Pasaje C Y Pasaje Del Arte, Villa Soldati. Lun-Vie, 8 a 14 h
- Renaper Estación de tren Constitución: Avenida Brasil 1128 entre Lima Y General Hornos, Constitución. Lun-Vie, 8 a 14 h
- Renaper CABA Central: Av. Roque Sáenz Peña 689 entre Maipú y Florida, San Nicolás. Lun-Vie, 8 a 20 h. Sáb-Dom y feriados, 10 a 20 h.
- Renaper ANSES Lugano: Sayos 5654 entre Oliden Y Murguiondo, Villa Lugano. Lun-Vie, 8:30 a 14:30 h.
- Renaper CABA Defensoría del Pueblo: Av. Belgrano 673, entre Chacabuco y Perú, Monserrat. Lun-Vie, 10 a 16 h.
- Renaper Shopping Abasto: Av. Corrientes 3247, entre Agüero y Gallo, Balvanera. Lun-Vie, 10 a 22 h. Sáb-Dom y feriados, 10 a 20 h.
- Renaper Shopping Dot Baires: Vedia 3600 entre Av. Melián Y Posta. Saavedra. Lun-Vie, 10 a 22 h. Sáb-Dom y feriados, 10 a 20 h.
- Renaper Aeroparque: Av. Rafael Obligado S/N, Palermo. Lun-Vie, Sáb-Dom y feriados; las 24 hs.
Para consultar los puntos donde se puede tramitar el DNI en las distintas provincias del país se puede ingresar en www.argentina.gob.ar/interior/dni/centros-de-atencion-renaper.