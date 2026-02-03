3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo hacer el nuevo DNI 2026: una por una, todas las sedes donde realizar el trámite presencial

El nuevo DNI podrá tramitarse en los registros civiles y centros habilitados de todo el país. Comenzó a regir este lunes.

Por
El nuevo DNI 2026 puede realizarse en las sedes del Renaper.

El nuevo DNI 2026 puede realizarse en las sedes del Renaper.

El gobierno nacional confirmó una renovación integral del Documento Nacional de Identidad, que empezó a regir a partir del 1 de febrero de 2026. La actualización incorpora nuevos materiales, tecnología digital y mayores medidas de seguridad, en línea con estándares internacionales.

Te puede interesar:

Los impactantes videos del intenso temporal que azotó a Mar del Plata: lluvias, granizo y casas destruidas

El nuevo DNI está fabricado en policarbonato, un material más resistente que el utilizado hasta ahora, e incluirá un chip sin contacto que permitirá validar la identidad de manera más rápida y segura. Los datos personales se graban mediante tecnología láser y tinta especial, lo que reduce el riesgo de falsificaciones y deterioro.

Entre las principales novedades del documento se destacan el diseño con medidas de seguridad visibles, que pueden identificarse sin necesidad de dispositivos especiales, y una diferenciación estética según la edad del titular. Además, el formato cumple con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

También se modifican los plazos de vigencia. Para las personas mayores de 14 años, el DNI tendrá una validez de 15 años. En el caso de menores, la renovación deberá realizarse entre los 5 y 8 años y nuevamente al cumplir los 14. El DNI provisorio para recién nacidos mantendrá una vigencia de seis meses.

Dónde hacer el nuevo DNI: las sedes

Ciudad de Buenos Aires:

  • Renaper CABA Paseo Colón PB: Av. Paseo Colón 1093 entre Humberto 1º Y Carlos Calvo, San Telmo. Lun-Vie, 8 a 20 h.
  • Renaper CABA Paseo Colón 1P: Av. Paseo Colón 1093 entre Humberto 1º Y Carlos Calvo, San Telmo. Lun-Vie, 8 a 20 h.
  • Renaper Buquebus: Av. Antártida Argentina 821 entre Esq. Cecilia Grierson, Puerto Madero. Lun-Vie, 8 a 20 h. Sáb-Dom, 9 a 19 h.
  • Renaper CAJ Constitución: Av. Brasil 996, entre Bernardo De Irigoyen y Tacuarí, Constitución. Lun-Vie, 8 a 14 h.
  • Renaper CABA Barrio Cildañez: Ameghino 2047 entre Dellepiane Norte Y Zuviria, Parque Avellaneda. Lun-Vie, 8 a 14 h.
  • Renaper CABA Barrio 31: Islas Galápagos 2295, entre Alpaca y Diaguitas, Retiro. Lun-Vie, 8 a 14 h.
  • Renaper CABA Barrio Ciudad Oculta: Hubac Y Rucci Manzana 8 Casa 1 entre Manzana 9 Y Manzana 7, Villa Lugano. Lun-Vie, 8 a 14 h.
  • Renaper CABA Anexo Jujuy: Av. Jujuy 468 entre Av. Belgrano Y Venezuela, Balvanera. Lun-Vie, 8 a 14 h.
  • Renaper CABA Barrio 21-24: Orma Y Luna Manzana 27 Casa 62 entre Manzana 26 Y Manzana 28, Barracas. Lun-Vie, 8 a 14 h.
  • Renaper Estación de tren Retiro: Ramos Mejía 1358, esq. av. Del Libertador, Retiro. Lun-Vie, 8:30 a 14:30 h.
  • Renaper CABA Barrio 1-11-14: Riestra S/N entre Avenida Coronel Esteban Bonorino Y Charrúa, Flores. Lun-Vie, 9 a 15 h.
  • Renaper CABA Palermo - Libertador: Av.Int. Bullrich 2 entre Av. Libertador Y Cerviño, Palermo. Lun-Vie, 8 a 20 h. Sáb-Dom y feriados, 9 a 19 h.
  • Renaper CABA Barrio Villa Soldati: Mariano Acosta 2333 entre Pasaje C Y Pasaje Del Arte, Villa Soldati. Lun-Vie, 8 a 14 h
  • Renaper Estación de tren Constitución: Avenida Brasil 1128 entre Lima Y General Hornos, Constitución. Lun-Vie, 8 a 14 h
  • Renaper CABA Central: Av. Roque Sáenz Peña 689 entre Maipú y Florida, San Nicolás. Lun-Vie, 8 a 20 h. Sáb-Dom y feriados, 10 a 20 h.
  • Renaper ANSES Lugano: Sayos 5654 entre Oliden Y Murguiondo, Villa Lugano. Lun-Vie, 8:30 a 14:30 h.
  • Renaper CABA Defensoría del Pueblo: Av. Belgrano 673, entre Chacabuco y Perú, Monserrat. Lun-Vie, 10 a 16 h.
  • Renaper Shopping Abasto: Av. Corrientes 3247, entre Agüero y Gallo, Balvanera. Lun-Vie, 10 a 22 h. Sáb-Dom y feriados, 10 a 20 h.
  • Renaper Shopping Dot Baires: Vedia 3600 entre Av. Melián Y Posta. Saavedra. Lun-Vie, 10 a 22 h. Sáb-Dom y feriados, 10 a 20 h.
  • Renaper Aeroparque: Av. Rafael Obligado S/N, Palermo. Lun-Vie, Sáb-Dom y feriados; las 24 hs.

Para consultar los puntos donde se puede tramitar el DNI en las distintas provincias del país se puede ingresar en www.argentina.gob.ar/interior/dni/centros-de-atencion-renaper.

Noticias relacionadas

Este caso sorprendió a toda la comunidad científica.

Tenía un leve dolor en la pierna y el diagnóstico le cambió la vida: qué descubrió

play

Villa Madero: una joven fue abusada por un hombre que se escapó en bicicleta

La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Los informes preliminares arrojaron que estaba obstruida la ventilación por escombros
play

Fuga de gas y muerte de dos menores en Villa Devoto: qué arrojaron los informes preliminares de Metrogas

play

Incendios en la Patagonia: ya son más de 50.000 hectáreas afectadas por el fuego

Se dieron a conocer los Feriados en el segundo mes del año

Este feriado corta la primera semana de febrero 2026 de forma inesperada: qué se celebra

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 8 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 15 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 18 minutos
Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Hace 37 minutos
Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Hace 54 minutos