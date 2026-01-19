Si estás en Mar del Plata, así podés ahorrar más de $200.000 con Cuenta DNI

Más de 10 millones de usuarios de la billetera digital del Banco Provincia tienen la posibilidad de aprovechar descuentos exclusivos en marcas icónicas del verano y en balnearios de Mar del Plata y la Costa Atlántica.

El Banco Provincia dio inicio a la temporada de verano con una serie de beneficios pensados especialmente para quienes usan Cuenta DNI en Mar del Plata. La propuesta incluye un descuento del 25% todos los días en comercios adheridos, con un tope de reintegro semanal de $10.000 por marca. Este esquema permite que, al combinar consumos en gastronomía y ocio durante una quincena de vacaciones, una familia tipo logre un ahorro considerable y administre mejor su presupuesto de verano.

Para entender el alcance de la promoción, basta imaginar una familia de dos adultos y dos hijos, con al menos un menor de más de 13 años que también utilice la aplicación. Durante la estadía en la Costa Atlántica, el grupo puede aplicar los descuentos de forma planificada en restaurantes, confiterías, heladerías y estaciones Full YPF. Al tratarse de un beneficio vigente todos los días, la dinámica facilita distribuir los pagos entre distintas cuentas y aprovechar al máximo los topes semanales disponibles.

Un ejemplo concreto se da en locales gastronómicos tradicionales como Manolo o Chichilo . Frente a una comida con un gasto total de $90.000, el monto final puede bajar a $70.000 si ambos adultos dividen el pago y utilizan Cuenta DNI desde sus aplicaciones. Con solo repetir esta modalidad en dos salidas durante la quincena, el ahorro acumulado alcanza los $40.000, lo que refleja el impacto real que puede tener el uso estratégico de la billetera digital en el costo total de las vacaciones.

Las meriendas y los postres también se convierten en una oportunidad clave para cuidar el bolsillo. En heladerías premium, una compra de cuatro helados por $8.000 puede transformarse en un consumo donde uno queda prácticamente sin costo gracias al reintegro. Si la familia repite esta dinámica varias veces por semana y alterna los pagos entre sus integrantes, el ahorro acumulado puede llegar a los $24.000. A esto se suman las compras para la playa en locales tradicionales como SAO, El Topo, La Fonte d’Oro o el parador Atalaya, donde los descuentos permiten recortar entre $5.000 y más, según el nivel de consumo.

Los beneficios también alcanzan a los productos regionales más buscados, ideales para llevar como recuerdo al final de la estadía. La caja exclusiva de alfajores Playa Bristol y Playa Grande de Havanna, disponible solo en la Costa, baja de $28.000 a $21.000, lo que implica un ahorro cercano a $1.000 por unidad. De manera similar, marcas como Guolis participan de la promoción y permiten que una caja de 12 alfajores descienda de $33.000 a menos de $25.000, consolidando a la billetera digital como una aliada clave para disfrutar Mar del Plata en 2026 sin gastar de más.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.