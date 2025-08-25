Este grupo cobra $187.031 en septiembre 2025 por 3 beneficios: los detalles La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son los beneficiarios que reciben este extra el próximo mes. Por







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,9% en la Asignación Universal por Embarazo (AUE) para septiembre. Es por eso que con la suma de esta prestación más otros dos extras correspondientes a este grupo, como lo son la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, estas beneficiarias pasarán a cobrar un total de $187.031 el próximo mes.

ANSES Asignación Prenatal Esta asignación tiene como objetivo brindarles un apoyo económico durante el embarazo para ayudar a cubrir los gastos adicionales que este período implica. Asignación Universal por Embarazo de ANSES Gracias al aumento previsto para septiembre, el monto general de la Asignación por Embarazo será de $115.088, aunque el pago directo a las beneficiarias será de $92.070,40, ya que el organismo retiene un 20% de manera mensual. Ese importe retenido se libera posteriormente, tras el nacimiento o la interrupción del embarazo.

Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se le otorga a las familias beneficiarias de la AUH, AUE y titulares de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 Hijos.

Esta ayuda económica tiene distintos montos según la cantidad de hijos por familia, y en el caso de las titulares de la Asignación Universal por Embarazo, cobran $52.250.

Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario que garantiza a titulares de la Asignación por Embarazo y Universal por Hijo la provisión de leche y otros alimentos saludables, para asegurar la nutrición de las personas gestantes y el crecimiento saludable de sus hijos, hasta los 3 años de edad.

En septiembre, su monto pasará a ser de $42.711.