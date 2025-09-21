Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia Ahora cualquier persona puede aprovechar los descuentos de la billetera digital, incluso sin formar parte de la entidad bancaria: promociones en supermercados, comercios de cercanía, cines y mucho más están al alcance de un clic. Por







Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia. Septiembre llega con novedades que entusiasman a los usuarios de billeteras digitales.

Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, lanzó un beneficio que está causando furor: permite acceder a descuentos y promociones especiales sin necesidad de ser cliente del banco. Esta novedad amplía el alcance de la app y posiciona a Cuenta DNI como una opción atractiva para quienes buscan facilidad y ventajas al pagar en comercios, supermercados, ferias y servicios culturales.

Lo más llamativo de este descuento es que no es necesario ser cliente del Banco Provincia: cualquier persona que descargue y utilice la aplicación Cuenta DNI puede aprovechar las promociones, siempre pagando con las funciones habilitadas de la app, como “Pagar QR”, “Pago Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. Esto convierte a la aplicación en una herramienta accesible y versátil para miles de usuarios.

Cómo es el nuevo beneficio de Cuenta DNI que sorprende a todos Descuentos en comercios y supermercados

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por día, alcanzable con compras de hasta $17.000.

: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por día, alcanzable con compras de hasta $17.000. Supermercados Día : 20% de descuento los lunes. Tope de $8.000 por persona.

: 20% de descuento los lunes. Tope de $8.000 por persona. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por jornada, equivalente a $20.000 en consumos. Ambito

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000.

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000. Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a $15.000 en consumos.

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a $15.000 en consumos. Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes, representando un consumo de $30.000. Entretenimiento y cultura Cine : 50% de descuento los lunes y martes en entradas de Cinecenter.

: 50% de descuento los lunes y martes en entradas de Cinecenter. Librerías : 10% de descuento sin tope los lunes y martes en librerías de texto adheridas.

: 10% de descuento sin tope los lunes y martes en librerías de texto adheridas. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona. Beneficios adicionales Cuotas sin interés: 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos (no alimentos) con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.