21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia

Ahora cualquier persona puede aprovechar los descuentos de la billetera digital, incluso sin formar parte de la entidad bancaria: promociones en supermercados, comercios de cercanía, cines y mucho más están al alcance de un clic.

Por
Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Banco Provincia

Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia. Septiembre llega con novedades que entusiasman a los usuarios de billeteras digitales.

Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI, con aprobación inmediata y acreditación en un día.
Te puede interesar:

Últimos 10 días: qué beneficios tiene Cuenta DNI para el final de septiembre 2025

Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, lanzó un beneficio que está causando furor: permite acceder a descuentos y promociones especiales sin necesidad de ser cliente del banco. Esta novedad amplía el alcance de la app y posiciona a Cuenta DNI como una opción atractiva para quienes buscan facilidad y ventajas al pagar en comercios, supermercados, ferias y servicios culturales.

Lo más llamativo de este descuento es que no es necesario ser cliente del Banco Provincia: cualquier persona que descargue y utilice la aplicación Cuenta DNI puede aprovechar las promociones, siempre pagando con las funciones habilitadas de la app, como “Pagar QR”, “Pago Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. Esto convierte a la aplicación en una herramienta accesible y versátil para miles de usuarios.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Cómo es el nuevo beneficio de Cuenta DNI que sorprende a todos

Descuentos en comercios y supermercados

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por día, alcanzable con compras de hasta $17.000.
  • Supermercados Día: 20% de descuento los lunes. Tope de $8.000 por persona.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por jornada, equivalente a $20.000 en consumos. Ambito
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $15.000.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona, equivalente a $15.000 en consumos.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes, representando un consumo de $30.000.

Entretenimiento y cultura

  • Cine: 50% de descuento los lunes y martes en entradas de Cinecenter.
  • Librerías: 10% de descuento sin tope los lunes y martes en librerías de texto adheridas.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona.

Beneficios adicionales

  • Cuotas sin interés: 3 cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos (no alimentos) con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El beneficio solo aplica si el pago se hace con dinero disponible en la app.

Cuenta DNI activa nuevamente el descuento en carnicerías en septiembre 2025: cuándo aprovecharlo

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Esta billetera virtual ofrece $8.000 de reintegro por día durante septiembre 2025: cómo aprovecharlo

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.   

Cómo es el ahorro en ferias que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Las opciones de pago varían según el producto.

Cómo podés ahorrar en electrodomésticos pequeños durante septiembre 2025

 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

De qué forma podés ahorrar hasta $15.000 semanales en la compra de supemercado

Una billetera virtual te permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros claves.

Esta billetera virtual te permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros claves: cuál es

Rating Cero

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento.

Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play

Dramático rescate de una persona que se refugió en un contendor e iba a ser compactado por el camión de basura

Hace 9 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Qué significa la exclusión del monotributo unificado de la retención en billeteras virtuales

Hace 11 minutos
Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia

Hace 22 minutos
El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Hace 30 minutos
Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Hace 34 minutos