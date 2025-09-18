18 de septiembre de 2025 Inicio
Esta billetera virtual ofrece $8.000 de reintegro por día durante septiembre 2025: cómo aprovecharlo

Este lunes, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar una promoción exclusiva en un supermercado destacado de La Plata.

Por
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia (BAPRO) continúan ofreciendo oportunidades de ahorro a los usuarios en La Plata. Una de las más atractivas consiste en un 20% de descuento en compras realizadas en los supermercados Día, lo que permite a los clientes llenar el carrito con una bonificación importante y acceder a productos esenciales a menor costo.

Un ahorra para tener muy en cuenta.
El descuento en Supermercados Día estará disponible todos los lunes del mes de septiembre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por día. Este límite asegura que las compras grandes o la planificación semanal puedan aprovechar al máximo la bonificación.

Para acceder al beneficio, se requiere un gasto mínimo de $20.000. El descuento se aplica automáticamente al pagar con la aplicación Cuenta DNI utilizando el saldo disponible en la cuenta, garantizando un proceso ágil y sencillo para incentivar el uso de la billetera digital en las compras diarias.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Cómo es la promoción de Cuenta DNI que tiene $8.000 de reintegro por día

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Durante el mes de su cumpleaños, el Banco Provincia lanzó descuentos especiales para sus usuarios, manteniendo además sus promociones tradicionales. La iniciativa busca incentivar el consumo en diversos rubros y facilitar el ahorro en las compras diarias.

En carnicerías, pollajerías y pescaderías, los sábados 6 y 20 de septiembre se ofrece un 35% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por sábado, alcanzable con consumos de $17.000. Por su parte, los comercios de cercanía aplican un 20% de descuento todos los viernes, con un límite de $4.000 por persona, equivalente a compras de $20.000.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Las ferias y mercados bonaerenses presentan un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, lo que equivale a un ticket de $15.000. Los comercios adheridos a universidades bonaerenses ofrecen también un 40% de descuento diario, con el mismo límite semanal de $6.000 por persona, alcanzable con consumos de $15.000.

La compra y recarga de garrafas cuenta con un 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $12.000, representando un consumo de $30.000. Además, los comercios de cercanía que no venden alimentos permiten realizar compras en tres cuotas sin interés todos los días, usando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación, facilitando la financiación de gastos mayores.

