Esta billetera virtual te permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros claves: cuál es

Con descuentos en servicios, transporte, alimentos y consumo diario, la opción financiera del Banco Ciudad permite recortar gastos al utilizar plenamente sus beneficios disponibles.

Esta billetera virtual te permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros claves : la inflación y la suba de precios obligan a buscar cada vez más herramientas para cuidar el bolsillo. En este escenario, una alternativa digital del Banco Ciudad, se consolida como una de las opciones más atractivas, ¿cuál es?

Gracias a una amplia red de beneficios y descuentos en servicios esenciales, alimentación, transporte y consumo diario, la app permite alcanzar un beneficio mensual de más de $200.000 si se utilizan todas las promociones vigentes.

En total, un usuario que aproveche de forma completa estas rebajas puede superar sin problemas los descuentos de ahorro mensual, cifra que representa un alivio significativo en el presupuesto familiar. La alternativa financiera no solo funciona como billetera digital para pagar rápido y sin efectivo, sino que se convierte en una estrategia de alivio financiero real. En tiempos donde cada peso cuenta, estas propuestas marcan la diferencia.

Uno de los principales atractivos de Buepp es el reintegro en gastos mensuales que son inevitables:

ABL y patentes: 20 % de descuento, con un tope de $10.000 mensuales.

Expensas y consorcios: devolución del 20 %, también con un límite de $10.000.

Solo con estos dos beneficios, un usuario puede recuperar $20.000 cada mes.

Ahorro en transporte: hasta viajar gratis

El transporte es otro de los rubros donde más se siente el alivio.

Subte gratis al pagar con NFC desde la billetera.

Colectivos y buses eléctricos: posibilidad de abonar con tarjeta Visa digitalizada en Buepp.

Carga SUBE: 50 % de reintegro en la recarga de saldo.

Para quienes viajan a diario, el ahorro mensual puede superar los $30.000.

Beneficios en alimentos y consumo diario

El gasto en comida también se reduce considerablemente con Buepp:

Ferias itinerantes de la Ciudad: 30 % de descuento los sábados, con tope de $4.000 por compra.

Carnicerías, granjas, verdulerías y pescaderías: hasta 30 % pagando con QR.

Farmacity: 20 % todos los miércoles, ideal para productos de cuidado personal y farmacia.

McDonald’s: 20 % de descuento todos los días en compras con QR o NFC.

En este rubro, el ahorro mensual estimado ronda los $50.000, dependiendo del consumo familiar.

Entretenimiento y compras cotidianas

Buepp también suma beneficios en librerías, locales de indumentaria y servicios varios. Al centralizar las compras y utilizar siempre los topes de devolución, el ahorro acumulado se dispara.

¿Cómo alcanzar los $200.000 de ahorro mensual?

La clave está en combinar los rubros: