Hay reintegros y financiación en distintos rubros. Las promociones se activan en fechas específicas del mes.

Se agregan incentivos con tarjetas del banco y planes de financiación en la plataforma Provincia Compras.

Durante febrero, el Banco Provincia activó una serie de beneficios con Cuenta DNI para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, con rebajas en compras clave vinculadas al ámbito escolar. Las promociones apuntan a reducir el gasto en útiles, textos y artículos necesarios en esta etapa del año.

Los ahorros no están concentrados en una única cadena , sino que se aplican en librerías y comercios de cercanía adheridos, lo que permite utilizarlos en distintos puntos de venta barriales. A esto se agregan incentivos con tarjetas del banco y planes de financiación en la plataforma Provincia Compras.

La billetera digital del Banco Provincia ofrece durante todo febrero rebajas directas para quienes abonen mediante la aplicación en rubros relacionados con la actividad escolar.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

En librerías dedicadas a la venta de textos se aplica un 10% de descuento sin límite de reintegro los lunes y martes, lo que permite organizar las compras en distintos días sin perder el beneficio.

Por otro lado, los viernes se puede acceder a un 20% de ahorro en comercios de barrio, con un tope de devolución de $5.000 por semana. Esta promoción incluye todos los rubros, por lo que también puede aprovecharse en locales que comercializan artículos escolares.

Estos incentivos se suman a las acciones habituales de la billetera virtual, generando una alternativa de pago con reintegros para adquirir materiales educativos y productos básicos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Además de los beneficios con la aplicación, el Banco Provincia incorporó promociones adicionales con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que permiten acceder a rebajas y financiación en distintos rubros vinculados al inicio de clases.

En indumentaria escolar y tiendas deportivas se ofrecen descuentos de hasta el 20% junto con cuotas sin interés en marcas seleccionadas. También hay jornadas especiales, el viernes 27 y el sábado 28 de febrero, con 20% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés, con un tope de $20.000 por operación.

Además, las ópticas cuentan con financiación en cuatro cuotas sin interés los jueves y viernes en locales adheridos, mientras que librerías y jugueterías comerciales brindan un 10% de descuento más cuatro cuotas sin interés todos los días. Todos estos pagos se pueden hacer directamente con la tarjeta física del banco, sin necesidad de operar mediante la billetera digital.

La propuesta se completa con Provincia Compras, que en febrero ofrece planes de 18 cuotas sin interés del 10 al 12 y 12 cuotas sin interés del 24 al 26. Además, el programa Me Sumo otorga un 30% de ahorro en puntos para canjes relacionados con esta temática hasta el 12 del mes.