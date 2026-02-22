Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares: "Las nuestras apuntarán contra ustedes" El Kremlin aseguró que responderá si se instalan dispositivos de la OTAN en territorio estonio. Por + Seguir en







El gobierno de Rusia lanzó una advertencia directa a Estonia ante la posibilidad de que el país báltico reciba armas nucleares de sus aliados de la OTAN. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que si se concreta ese despliegue, Moscú orientará su propio arsenal nuclear hacia territorio estonio.

“Si hay armas nucleares en territorio estonio dirigidas contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra Estonia”, sostuvo el funcionario. De todos modos, aclaró que Rusia no está amenazando a ningún país europeo, aunque remarcó que hará “lo que sea necesario” para garantizar su seguridad, especialmente en el plano de la disuasión nuclear.

La reacción del Kremlin se produjo después de que el canciller estonio, Margus Tsahkna, señalara que su país no descarta albergar armamento nuclear aliado si la OTAN lo considera necesario dentro de sus planes de defensa. Según explicó, Estonia no tiene una doctrina que le impida aceptar ese tipo de despliegue en su territorio.

El debate sobre el refuerzo nuclear en Europa cobró impulso en los últimos meses en medio de la creciente tensión con Moscú y del enfriamiento de las relaciones transatlánticas. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en marzo la apertura de una discusión estratégica sobre la extensión de la disuasión nuclear francesa a sus socios europeos.

En la misma línea, el primer ministro polaco, Donald Tusk, planteó que su país debe aspirar a contar con las capacidades militares más avanzadas, incluidas las nucleares. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz se comprometió a dialogar con Francia y el Reino Unido sobre la posibilidad de que Alemania quede bajo su paraguas atómico.