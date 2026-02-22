22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares: "Las nuestras apuntarán contra ustedes"

El Kremlin aseguró que responderá si se instalan dispositivos de la OTAN en territorio estonio.

Por
Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares cerca de su territorio: Nuestras armas apuntarán contra ustedes

Rusia advirtió a Estonia por el despliegue de armas nucleares cerca de su territorio: "Nuestras armas apuntarán contra ustedes"

El gobierno de Rusia lanzó una advertencia directa a Estonia ante la posibilidad de que el país báltico reciba armas nucleares de sus aliados de la OTAN. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, afirmó que si se concreta ese despliegue, Moscú orientará su propio arsenal nuclear hacia territorio estonio.

Zelenski  informó que no se llegó a un acuerdo sobre cuestiones clave en el segundo día de conversaciones trilaterales.
Te puede interesar:

Choque diplomático en Suiza: Zelenski acusó a Rusia de bloquear acuerdos con Estados Unidos

“Si hay armas nucleares en territorio estonio dirigidas contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra Estonia”, sostuvo el funcionario. De todos modos, aclaró que Rusia no está amenazando a ningún país europeo, aunque remarcó que hará “lo que sea necesario” para garantizar su seguridad, especialmente en el plano de la disuasión nuclear.

La reacción del Kremlin se produjo después de que el canciller estonio, Margus Tsahkna, señalara que su país no descarta albergar armamento nuclear aliado si la OTAN lo considera necesario dentro de sus planes de defensa. Según explicó, Estonia no tiene una doctrina que le impida aceptar ese tipo de despliegue en su territorio.

El debate sobre el refuerzo nuclear en Europa cobró impulso en los últimos meses en medio de la creciente tensión con Moscú y del enfriamiento de las relaciones transatlánticas. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en marzo la apertura de una discusión estratégica sobre la extensión de la disuasión nuclear francesa a sus socios europeos.

En la misma línea, el primer ministro polaco, Donald Tusk, planteó que su país debe aspirar a contar con las capacidades militares más avanzadas, incluidas las nucleares. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz se comprometió a dialogar con Francia y el Reino Unido sobre la posibilidad de que Alemania quede bajo su paraguas atómico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rusia tildó a Zelenski de drogadicto neonazi y de sufrir delirios de enfermo

Rusia tildó a Zelenski de "drogadicto neonazi" y de sufrir "delirios de enfermo"

Alexei Navalny falleció en 2024. 

Revelan cuál fue el veneno con el que asesinaron a Alexei Navalny en la cárcel de Rusia

Para evitar la crisis humanitaria en Cuba, Rusia ofrece ayuda financiera.

Rusia prometió auxilio financiero a Cuba para resistir el bloqueo de Estados Unidos

Gisèle Pelicot publica sus memorias en 22 idiomas.

"Fue un descenso al infierno": Gisèle Pelicot narra la brutal explotación sexual a la que la sometió su marido

José María Balcázar fue designado presidente provisorio de Perú por el Congreso.

El nuevo presidente de Perú irá a juicio acusado de robarle fondos al Colegio de Abogados

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 

Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares

Rating Cero

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

últimas noticias

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Hace 30 minutos
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Hace 33 minutos
La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Hace 45 minutos
Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

Hace 46 minutos
Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Hace 57 minutos