Así podés aprovechar descuentos en supemercados todos los días de febrero 2026 con Cuenta DNI

La billetera digital del Banco Provincia mantiene vigentes sus beneficios con reintegros en diversas cadenas de supermercados.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

 

  • Cuenta DNI amplía descuentos en toda la provincia durante febrero 2026, tanto en zonas turísticas como en ciudades bonaerenses.
  • Suma beneficios en marcas gastronómicas de verano y nuevas cadenas, facilitando ahorros en salidas y consumos recreativos.
  • Mantiene un calendario semanal de promociones en supermercados con reintegros según el día y la cadena.
  • También ofrece descuentos en comercios de cercanía para ayudar a planificar y cuidar el presupuesto familiar.

En febrero de 2026, Cuenta DNI refuerza su esquema de descuentos con una batería de beneficios pensados para acompañar el cierre de la temporada de verano y cuidar el presupuesto familiar. La billetera digital del Banco Provincia amplió la red de comercios adheridos, sumando opciones tanto en destinos turísticos de la costa y las sierras como en distintos puntos del territorio bonaerense. La idea es clara: que haya oportunidades de ahorro para quienes están de vacaciones y también para quienes pasan el mes en casa.

La propuesta estacional incluye locales muy asociados al verano argentino, con promociones en firmas tradicionales como Atalaya, El Topo, Manolo y Havanna, entre otros espacios gastronómicos y balnearios. Además, este mes se incorporaron nuevas cadenas como Balcarce y Grido, lo que amplía la oferta en cafeterías y heladerías. Estos convenios permiten que las salidas recreativas y los clásicos gustos de temporada resulten más accesibles pagando a través de la aplicación.

Al mismo tiempo, el programa mantiene un fuerte foco en el ahorro cotidiano, con descuentos relevantes en supermercados de alcance nacional. Este punto cobra especial importancia para quienes aprovechan febrero para organizar las compras antes del inicio de clases y la vuelta a la rutina. Así, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una herramienta clave para las finanzas del hogar, combinando beneficios para el disfrute del verano con alivio en los consumos esenciales.

Cómo son las promociones en supermercados que tiene Cuenta DNI en febrero 2026

Para el mes de febrero de 2026, Cuenta DNI ha diseñado un calendario estratégico de ahorros en grandes cadenas de supermercados, permitiendo a los usuarios optimizar sus gastos según el día de la semana. La propuesta inicia los lunes con un 20% de descuento en Día (tope de $8.000) y continúa los martes en Nini Mayorista con un 15% de reintegro y un tope de $20.000. Los miércoles, Carrefour ofrece un 10% sin límite de devolución, mientras que Toledo se destaca con un 20% y acreditación inmediata. Para cerrar la semana, Chango Más brinda un 15% sin tope de reintegro desde los jueves hasta los sábados, consolidando una oferta variada para el consumo masivo.

En paralelo, la billetera digital del Banco Provincia refuerza su compromiso con el interior bonaerense mediante beneficios específicos en comercios de cercanía. Los días martes y miércoles, los usuarios pueden acceder a un 15% de reintegro en los locales adheridos de estas localidades, con un tope semanal de $6.000. Esta estructura de promociones no solo busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses, sino que también fomenta una planificación inteligente de las compras, permitiendo que cada familia aproveche al máximo las oportunidades de ahorro durante el último tramo de la temporada estival.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.

