Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026 La billetera digital sigue consolidándose como una alternativa elegida para reducir el gasto en alimentos, artículos cotidianos y salidas durante las últimas semanas del verano.







El beneficio del 20% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías entra en sus últimos días de vigencia dentro del calendario de febrero 2026.

La promoción se aplica los viernes con un tope semanal de $5.000, alcanzable con compras de $20.000.

Quienes utilicen el descuento en ambas jornadas restantes pueden sumar hasta $10.000 de ahorro antes del cierre del período promocional.

El programa mantiene otros incentivos activos, como rebajas en ferias, supermercados, librerías, farmacias y espacios gastronómicos. El calendario de beneficios de la billetera digital del Banco Provincia entra en su tramo final y quedan apenas dos jornadas para aprovechar el reintegro del 20% en compras de carne. La propuesta, vigente durante febrero de 2026, fue diseñada para aliviar el gasto cotidiano en alimentos, uno de los rubros que más pesa en la economía del hogar.

Además de las carnicerías, el programa también se articula con promociones en supermercados adheridos y otros comercios de cercanía, lo que permite planificar las compras semanales con ahorro acumulado antes del cierre del mes. Con millones de personas usuarias en la provincia, la aplicación continúa siendo una herramienta central para reducir costos en consumos esenciales.

Cómo es la promoción en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026

cuenta dni Cuenta DNI Cómo es la promoción en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026 El beneficio contempla un reintegro del 20% en compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. La mecánica se aplica todos los viernes del mes, con un tope de devolución de $5.000 por semana, monto que se alcanza con consumos de $20.000.

Como febrero ya se encuentra en su etapa final, las fechas restantes para utilizar la promoción son el viernes 21 y el viernes 28. Quienes todavía no la aprovecharon pueden usarla en ambas jornadas y obtener hasta $10.000 de ahorro antes de que finalice el período.

El mes contó con cuatro viernes en total, por lo que las personas que utilizaron el beneficio de manera sostenida lograron acumular reintegros de hasta $20.000, posicionándolo como uno de los incentivos más relevantes dentro del esquema mensual.

Jubilado supermercado Freepik Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 El programa también mantiene promociones vinculadas a la temporada de verano. Entre ellas se destaca un 25% de rebaja todos los días en comercios gastronómicos y balnearios adheridos, con un límite de $10.000 semanales por comercio. A su vez, continúa el 25% de ahorro durante los fines de semana en locales gastronómicos seleccionados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana. Otros beneficios vigentes incluyen: 40% de descuento diario en ferias, mercados bonaerenses y universidades, con tope semanal de $6.000.

10% de ahorro en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

10% en librerías los lunes y martes.

Promociones en supermercados según los comercios adheridos.