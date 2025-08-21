En plena competencia con Temu y Shein, el comercio electrónico negocia una baja de impuestos

Según cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) hay un crecimiento en las compras internacionales y las empresas locales buscan bajar los costos para poder tentar a los usuarios con mejores ofertas.

Las ventas online tuvieron un aumento interanual en su facturación del 79% en términos nominales en el primer semestre de 2025 , en plena competencia con las estrellas en ascenso del consumo internacional como son Shein y Temu . Ante este escenario, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) pidieron bajar impuestos para las empresas del sector y así poder seguir creciendo .

Durante la presentación del estudio de mitad de año de la entidad, su director institucional, Gustavo Sambucetti , explicó que el 8% de los argentinos realizó su primera compra internacional online en 2025, que se sumaron al 40% que ya tenía lo había hecho en el pasado. Estas transacciones se realizaron mayormente por Mercado Libre (33%), seguido por AliExpress/Alibaba (15%), Amazon (13%), y luego aparecen Temu (10%) y Shein (8%) .

"Si bien era previsible que la mayoría de las compras internacionales online se realizaran a través de Mercado Libre, dada su sólida presencia en Argentina, resulta destacable el rápido crecimiento de Temu y Shein durante el primer semestre" , señaló, y planteó que estas empresas "impactan fuertemente en categorías que tienen que ver con este segmento: mujer y de entre 18 y 34 años".

Frente a esta competencia extranjera, que tienta a los consumidores por sus bajos precios ante el descenso del poder adquisitivo, el directivo expresó que " estamos trabajando con el Gobierno nacional y algunas provincias desde el punto de de vista impositivo para que las empresas locales tengan menos impuestos para que puedan competir , sobre todo Ingresos Brutos, que resulta muy distorsivo, y los costos laborales".

Además, destacó algunos puntos a favor de las compras a empresas argentinas, como la velocidad de entrega, que en el 40% de los pedidos ronda las 24 horas . "Los cambios y las devoluciones también son más rápidos", subrayó.

A la hora de confeccionar el informe semestral, Sambucetti detalló que "el 5% de nuestros socios, 12 casos, respondieron que incorporaron, dentro del catálogo, productos que el usuario compra directamente al exterior", y que "en la mayoría de los casos no llega a ser el 10% del surtido, de la facturación ni de unidades".

Si bien incipiente, el fenómeno presenta una tendencia en aumento: "El puerta a puerta en junio fueron u$s72 millones y representó el 1,13% de las importaciones totales, pero hasta diciembre estaba en u$s30 millones. Hay que mirar el crecimiento tan fuerte, que creemos que va a potenciarse".

Las ventas online alcanzaron un monto total de $15.317.918 millones en la primera mitad de 2025 (un crecimiento del 79% en términos nominales), y se recuperaron luego de un crecimiento magro en 2024. El ticket promedio del semestre fue de $102.449.

La cifra surge del estudio de mitad de año de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que destacó que "las órdenes de compra fueron 149,5 millones, un incremento del 46% vs los primeros 6 meses de 2024, y se registraron 203,9 millones unidades vendidas". Es un salto similar al observado en 2020, con la explosión del e-commerce durante la pandemia de Covid-19.

Electro; Herramientas y construcción; y Accesorios para autos y motos fueron las categorías líderes en facturación, mientras que Alimentos y bebidas fue la más destacada en cantidad de unidades, seguida de Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín.

El canal online ya está asentado en la vida de los compradores argentinos y representa el 25% del total de ventas. De la misma manera, las billeteras virtuales son el método de pago preferido.

"Estos resultados reflejan que el comercio electrónico sigue consolidándose como un canal clave para el consumo en Argentina. Desde CACE creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. Impulsamos a nuestros socios y no socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo", explicó Andrés Zaied, presidente de la entidad.

"Hay una adopción del hábito de compra online que se va construyendo por capas. Un primer desafío era tener a la gente conectada, con medios de pago, logística y una oferta amigable. Se fueron dando todas esas cosas. Hoy tenemos a la gente que se acostumbró a comprar online pero también la oferta se volcó al online, con experiencias de compra amigables", remarcó Sambucetti.