21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En plena competencia con Temu y Shein, el comercio electrónico negocia una baja de impuestos

Según cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) hay un crecimiento en las compras internacionales y las empresas locales buscan bajar los costos para poder tentar a los usuarios con mejores ofertas.

Agustín Avenali
Por
Agustín Avenali
El comercio electrónico

El comercio electrónico, cada vez más presente en la vida de los argentinos.

La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.
Te puede interesar:

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Durante la presentación del estudio de mitad de año de la entidad, su director institucional, Gustavo Sambucetti, explicó que el 8% de los argentinos realizó su primera compra internacional online en 2025, que se sumaron al 40% que ya tenía lo había hecho en el pasado. Estas transacciones se realizaron mayormente por Mercado Libre (33%), seguido por AliExpress/Alibaba (15%), Amazon (13%), y luego aparecen Temu (10%) y Shein (8%).

"Si bien era previsible que la mayoría de las compras internacionales online se realizaran a través de Mercado Libre, dada su sólida presencia en Argentina, resulta destacable el rápido crecimiento de Temu y Shein durante el primer semestre", señaló, y planteó que estas empresas "impactan fuertemente en categorías que tienen que ver con este segmento: mujer y de entre 18 y 34 años".

Frente a esta competencia extranjera, que tienta a los consumidores por sus bajos precios ante el descenso del poder adquisitivo, el directivo expresó que "estamos trabajando con el Gobierno nacional y algunas provincias desde el punto de de vista impositivo para que las empresas locales tengan menos impuestos para que puedan competir, sobre todo Ingresos Brutos, que resulta muy distorsivo, y los costos laborales".

Shein y Temu
Shein y Temu se abren paso entre los consumidores argentinos.

Shein y Temu se abren paso entre los consumidores argentinos.

Además, destacó algunos puntos a favor de las compras a empresas argentinas, como la velocidad de entrega, que en el 40% de los pedidos ronda las 24 horas. "Los cambios y las devoluciones también son más rápidos", subrayó.

A la hora de confeccionar el informe semestral, Sambucetti detalló que "el 5% de nuestros socios, 12 casos, respondieron que incorporaron, dentro del catálogo, productos que el usuario compra directamente al exterior", y que "en la mayoría de los casos no llega a ser el 10% del surtido, de la facturación ni de unidades".

Si bien incipiente, el fenómeno presenta una tendencia en aumento: "El puerta a puerta en junio fueron u$s72 millones y representó el 1,13% de las importaciones totales, pero hasta diciembre estaba en u$s30 millones. Hay que mirar el crecimiento tan fuerte, que creemos que va a potenciarse".

Las ventas online siguen creciendo y aumentaron un 79% su facturación en el primer semestre

Las ventas online alcanzaron un monto total de $15.317.918 millones en la primera mitad de 2025 (un crecimiento del 79% en términos nominales), y se recuperaron luego de un crecimiento magro en 2024. El ticket promedio del semestre fue de $102.449.

La cifra surge del estudio de mitad de año de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que destacó que "las órdenes de compra fueron 149,5 millones, un incremento del 46% vs los primeros 6 meses de 2024, y se registraron 203,9 millones unidades vendidas". Es un salto similar al observado en 2020, con la explosión del e-commerce durante la pandemia de Covid-19.

Electro; Herramientas y construcción; y Accesorios para autos y motos fueron las categorías líderes en facturación, mientras que Alimentos y bebidas fue la más destacada en cantidad de unidades, seguida de Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín.

Cyber Monday
Cyber Monday, uno de los grandes eventos anuales del comercio electrónico.

Cyber Monday, uno de los grandes eventos anuales del comercio electrónico.

El canal online ya está asentado en la vida de los compradores argentinos y representa el 25% del total de ventas. De la misma manera, las billeteras virtuales son el método de pago preferido.

"Estos resultados reflejan que el comercio electrónico sigue consolidándose como un canal clave para el consumo en Argentina. Desde CACE creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. Impulsamos a nuestros socios y no socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo", explicó Andrés Zaied, presidente de la entidad.

"Hay una adopción del hábito de compra online que se va construyendo por capas. Un primer desafío era tener a la gente conectada, con medios de pago, logística y una oferta amigable. Se fueron dando todas esas cosas. Hoy tenemos a la gente que se acostumbró a comprar online pero también la oferta se volcó al online, con experiencias de compra amigables", remarcó Sambucetti.

Noticias relacionadas

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

Anses informó quiénes cobran $67.062 en septiembre.

ANSES deposita un extra único de $67.062: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Anses explicó qué grupo cobra $326.221 en septiembre. 

ANSES paga $326.221 en septiembre 2025: el grupo que puede cobrar este monto

La jubilación mínima se actualiza en septiembre y alcanzará los $320.214 más un bono de $70.000.

Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

El dólar oficial acumula un alza en lo que va de la semana.

El dólar se mantiene estable, pero apenas por encima de los $1.300

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 21 de agosto

Rating Cero

Wanda, además, reclamó por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

¿Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi? "Quizás muy pronto tengas la noticia"

Las Películas de Neflix que te harán reír y distenderte
play

Cuatro amigos, una noche de descontrol y mil anécdotas: cuál es la película que desde que llegó a Netflix es la más vista de la plataforma

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

últimas noticias

play

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

Hace 15 minutos
“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

Hace 47 minutos
Los docentes advierten sobre el impacto negativo del alcohol en los estudios.

Adolescentes y alcohol: los docentes quieren trabajar la prevención en el aula, pero advierten que les faltan herramientas

Hace 55 minutos
El comercio electrónico, cada vez más presente en la vida de los argentinos.

En plena competencia con Temu y Shein, el comercio electrónico negocia una baja de impuestos

Hace 59 minutos
Casi la mitad de los chicos siente presión de sus familias para seguir un camino determinado.

Adolescentes en crisis: 6 de cada 10 sienten que su situación económica limita sus planes a futuro

Hace 1 hora