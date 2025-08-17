Día del Niño: se desplomaron las ventas y el ticket promedio tuvo una caída real del 21,1%

17 de agosto de 2025 Inicio
Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió que las ventas minoristas pymes bajaron un 0,3% interanual. "El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo", alertaron.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que las ventas minoristas pymes disminuyeron un 0,3% interanual, en el marco del Día del Niño.Además, el valor del ticket promedio se desplomó un 21,1%.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
En un relevamiento, la CAME alertó por la caída de las ventas minoristas pymes en el Día del Niño y marcó que la actividad comercial no remedió la paralización en las ventas: "Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes".

"El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago", agregó la entidad sobre los efectos de los descuentos.

En tal sentido, marcaron la baja en el valor del promedio de compras: "Este resultado se da en un contexto en el que más del 87% de los comercios aplicaron promociones. El ticket promedio alcanzó $33.736 frente a los $31.987 del año anterior, lo que, descontada la inflación, implica una variación real negativa de -21,1%".

Bajaron las ventas en el Día del Niño.

En tanto, la CAME advirtió que los productos baratos prevalecieron en las ventas y recordó la baja que se había registrado el último año. "Esto muestra que, aun con una amplia oferta de promociones, predominaron compras de menor valor y regalos más económicos. Vale recordar que en el Día del Niño 2024 las ventas habían caído 14,4%", expresó.

También señalaron las circunstancias en el consumo. "Los datos cualitativos permiten identificar que el comportamiento de las ventas estuvo muy condicionado por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en el flujo de clientes", marcaron.

"Algunos mencionaron que la fecha funcionó como una oportunidad puntual para liquidar productos de temporadas anteriores o con baja rotación, más que como un verdadero impulso de consumo. En esos casos, el Día del Niño fue percibido más como una instancia de reacomodo de stock que como un motor genuino de nuevas ventas", añadieron en esta línea.

Las ventas por el Día del Niño, por rubro

Calzado y marroquinería

La CAME precisó la actividad registrada por sector en el Día del Niño y señaló que en Calzado y marroquinería no se registraron "cambios significativos en la dinámica del mes y las ventas se mantuvieron estancadas en este rubro. En comparación a la misma fecha del año anterior, presentó un crecimiento del 5,3%. El ticket promedio informado se ubicó en $45.413, con operaciones mayormente realizadas con tarjeta de crédito en planes de 3 y 6 cuotas sin interés, que fueron las únicas opciones de financiamiento ofrecidas".

"Se mencionó escasa disponibilidad de dinero en efectivo y ausencia de promociones especiales por considerar que los precios de base ya eran bajos. Si bien las condiciones climáticas favorables aumentaron la afluencia en corredores comerciales y peatonales, este mayor movimiento no se reflejó en un incremento de operaciones en el rubro", agregaron.

Equipos de audio y video, celulares y accesorios

En tanto, la entidad marcó que en las ventas en Equipos de audio y video, celulares y accesorios "el ticket de compra se ubicó en torno a los $43.675, mientras que, en comparación al Día del Niño del año anterior, las ventas del rubro registraron un crecimiento del +0,4%".

"Las ventas se mantuvieron sin grandes cambios respecto a la dinámica habitual, con un predominio de operaciones financiadas mediante tarjeta de crédito en 3, 6 o más cuotas. Los comerciantes señalaron que algunos productos no registran aumentos en los últimos tres meses, aunque los consumidores priorizaron opciones más económicas dentro de la oferta", agregaron.

En este marco, alertaron por las dificultades para pagar los precios totales: "También se mencionó que el feriado previo redujo el movimiento comercial y que la apertura de importaciones incide en la competencia del sector. En comparación con años anteriores, los resultados se perciben más acotados y la falta de efectivo en la calle limitó la posibilidad de compras al contado".

Indumentaria y accesorios

"En el rubro, el ticket de compra promedio se ubicó en $37.697, con un crecimiento en la variación interanual de 3%, mostrando un leve incremento frente al año pasado. Los comercios señalaron que las ventas durante el Día del Niño fueron dispares: en algunos casos se describieron como bajas o muy tibias, mientras que en otros se destacaron resultados mejores a lo esperado, aunque con márgenes reducidos", marcó CAME sobre Indumentaria y accesorios.

También expuso la herramienta de pago que más se utilizó: "La mayor parte de las operaciones se concretó con tarjeta de crédito, lo que sostuvo el nivel de ventas. Se mencionó que, sin ese incentivo, el desempeño habría sido considerablemente menor. Los comerciantes remarcaron que el público orientó sus compras principalmente hacia juguetes antes que indumentaria, lo que condicionó la demanda del rubro en esta fecha".

"En términos de unidades, se vendió menos que en años anteriores, y algunos locales señalaron la necesidad de liquidez para afrontar la próxima temporada, dado que el bajo margen de rentabilidad no permite capitalizar plenamente las ventas realizadas", agregó.

Jugueterías

En tanto, la CAME se refirió a las ventas en las jugueterías por el Día del Niño y señaló que "el ticket promedio se ubicó en $35.429, con una variación interanual que marco un leve aumento respecto al año anterior, con un alza del 1%. Los comerciantes señalaron que el cambio de fecha, al coincidir con un feriado, incidió en el movimiento de ventas, que se mantuvo similar al del 2024".

"Las operaciones fueron acotadas y, en gran medida, sostenidas por el uso de tarjetas de crédito, mientras que las promociones en redes sociales y descuentos especiales permitieron dar salida a productos estancados, en muchos casos a precio de costo", manifestaron.

También alertaron por la cantidad de clientes: "La afluencia de público fue menor a la esperada y varios locales describieron un nivel de ventas bajo en relación con lo que la fecha suele representar, mencionando como condicionante la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Si bien algunos comercios registraron un leve repunte frente al año pasado, el balance general se percibió en línea con la tendencia de julio, sin un crecimiento significativo".

Librerías

En tal sentido, sobre los movimientos en las librerías, la entidad advirtió que "el ticket promedio se ubicó en $27.194, con una variación interanual que reflejó una caída del 14,5%. Los comerciantes destacaron que el uso de tarjetas fue determinante para sostener el nivel de operaciones. Sin embargo, la escasa disponibilidad de efectivo y la falta de planes de financiación más amplios limitaron las ventas".

"La mayoría de las operaciones se concentraron en libros de menor valor, lo que impactó en la rentabilidad del sector, pese a que la fecha suele impulsar la demanda. Los comerciantes de la zona del AMBA señalaron que la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se llevó a cabo entre el 16 de julio y el 3 de agosto en el Palacio Libertad, funcionó como una oportunidad para dar salida a stock rezagado, actuando casi como una liquidación para generar liquidez", agregaron.

Por último, compararon: "En términos generales, el movimiento se mantuvo en línea con lo observado en julio, con expectativas de que la apertura en horario corrido y durante el domingo, junto con la tendencia de realizar compras a último momento, permitan un repunte hacia el fin de semana".

