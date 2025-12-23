23 de diciembre de 2025 Inicio
Según el Indec, los sueldos aumentaron en promedio un 2,5% en octubre

El mayor incremento mensual se registró en el sector privado no registrado. En la comparación interanual, los salarios crecieron 43,1%, con fuertes diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral.

Según el Indec, los sueldos aumentaron en promedio un 2,5% en octubre

El índice de salarios registró en octubre de 2025 un incremento mensual de 2,5%, según datos del Indec. La cifra se ubicó por encima de la inflación, que en el decimo mes del año se ubicó en el 2,3%.

Con el resultado mensual, el indicador acumuló una suba de 33,7% desde diciembre del 2024, en un contexto marcado por desempeños dispares entre los sectores público, privado registrado y no registrado.

La variación mensual estuvo impulsada por aumentos de 2,1% en el sector privado registrado, 1,9% en el sector público y 4,2% en el sector privado no registrado, que volvió a mostrar la mayor dinámica del período.

En la comparación interanual, el índice de salarios avanzó 43,1%. Ese crecimiento fue explicado por subas de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el sector público y un salto de 113,2% en el sector privado no registrado, que continúa liderando las variaciones nominales.

En términos acumulados desde diciembre de 2024, los salarios aumentaron 22,9% en el sector privado registrado, 26,2% en el sector público y 84,5% en el privado no registrado.

Dentro del sector público, el subsector nacional mostró en octubre una suba mensual de 1,2%, mientras que el provincial registró un incremento de 2,1%. En la medición interanual, los aumentos fueron de 21,2% y 36,2%, respectivamente, y las variaciones acumuladas alcanzaron 17,5% en el ámbito nacional y 29,8% en el provincial.

