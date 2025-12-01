1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta es la promoción de cuotas sin interés para viajar que tiene Cuenta DNI en diciembre 2025

El plan de verano del Banco Provincia incorpora financiación a tasa cero en pasajes de ómnibus de larga distancia, una herramienta central para asegurar el precio del traslado.

Por
 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

 

Banco Provincia
  • l micro de larga distancia surge como opción económica para las vacaciones 2026.
  • Cuenta DNI y Banco Provincia permiten comprar pasajes en 6 cuotas sin interés.
  • En diciembre 2025 siguen las cuotas sin interés: hasta 4 en pasajes y hasta 6 en hotelería.
  • La estrategia combina reintegros y financiación para aliviar gastos y fomentar el turismo.

La planificación de las vacaciones de 2026 ya no se limita a elegir un destino, sino que también incluye la organización del traslado y su costo, un aspecto que influye directamente en el presupuesto familiar. Frente al aumento sostenido en el valor del transporte, encontrar alternativas que alivien el impacto económico resulta fundamental. En este escenario, el micro de larga distancia se presenta como una opción accesible que permite controlar gastos y mantener una experiencia de viaje cómoda.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

Cuáles son los dos descuentos que tienen 10% de reintegro sin tope con Cuenta DNI

Como respuesta a esta necesidad, el ecosistema de Cuenta DNI y Banco Provincia lanzó una propuesta diseñada especialmente para quienes eligen el ómnibus de larga distancia. La iniciativa ofrece la posibilidad de adquirir pasajes en 6 cuotas sin interés, lo que convierte la compra en un proceso más accesible y previsible. Este esquema permite distribuir el gasto en el tiempo y eliminar recargos, lo que brinda mayor tranquilidad a la hora de organizar el viaje.

CUENTA DNI

La disponibilidad de estas 6 cuotas sin interés no solo mejora el acceso al transporte, sino que también impulsa la planificación anticipada de las vacaciones de 2026. Al asegurar el costo de los pasajes con un plan de pago flexible, los usuarios pueden redirigir su presupuesto a otros aspectos del viaje, como alojamiento o actividades. Esta articulación entre Cuenta DNI y Banco Provincia reafirma el compromiso con el turismo interno, promoviendo que el traslado sea parte de una experiencia ordenada y eficiente.

Cómo es la promoción para viajar que tiene Cuenta DNI en diciembre 2025

Diciembre de 2025 marca el inicio de una etapa fuerte de promociones de Cuenta DNI y Banco Provincia, orientadas a facilitar los gastos de fin de año y la organización del verano. Aunque el foco principal se concentra en los descuentos navideños del programa “Mesumo Navidad”, la billetera virtual integra acciones que buscan impulsar el turismo. El propósito es ofrecer beneficios acumulables que permitan optimizar recursos en un mes clave y estimular la movilidad interna hacia los destinos bonaerenses.

En el área de viajes y turismo, las promociones de diciembre 2025 se organizan alrededor de cuotas sin interés mediante las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia. Si bien no se confirma una promoción exclusiva de Cuenta DNI con 6 cuotas para micros de larga distancia, se mantiene la oferta de hasta 4 cuotas sin interés en la compra de pasajes, vigente hasta el 31 de diciembre. Esta facilidad también se extiende a rubros esenciales para el viajero, como hotelería, alojamientos y balnearios, con opciones de hasta 6 cuotas sin interés tanto en compras presenciales como online.

avion-de-iberia-en-pleno-vuelo
Las compañías afectadas son Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Las compañías afectadas son Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Este esquema de beneficios posiciona a Cuenta DNI y al Banco Provincia como socios clave para el turista. La posibilidad de financiar transporte y alojamiento sin recargos permite dividir el gasto de las vacaciones de 2026 y volverlo más accesible. A su vez, los descuentos en comercios de cercanía y rubros estacionales liberan fondos que pueden destinarse a la organización del viaje, reforzando un ecosistema que favorece el ahorro directo e indirecto para quienes utilizan la billetera virtual.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Diciembre de 2025 se presenta como un mes de fuertes descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, con una estrategia enfocada en el consumo de fin de año y la planificación vacacional. El programa “Mesumo Navidad” concentra beneficios clave para las compras de regalos y la mesa navideña. Este esquema incluye importantes descuentos en comercios de cercanía y supermercados, con reintegros que buscan aliviar el gasto diario y liberar presupuesto para el turismo.

Además de los beneficios en alimentos, Cuenta DNI incorpora descuentos en rubros esenciales para Navidad y el verano. En indumentaria y juguetería se activan promociones que suelen llegar al 30% o 40% en días específicos o mediante la Clave DNI. Para quienes planifican sus viajes, el Banco Provincia ofrece financiación con tarjetas de crédito, incluyendo hasta 4 cuotas sin interés en pasajes de ómnibus y hasta 6 cuotas en hotelería y balnearios.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En síntesis, la estrategia de diciembre 2025 busca maximizar el poder adquisitivo del usuario mediante un enfoque diversificado. Los reintegros en comercios esenciales generan ahorro inmediato, mientras que las opciones de financiación facilitan el acceso a servicios turísticos más costosos. El objetivo es incentivar el uso constante de la billetera digital, con topes semanales que permiten aprovechar múltiples beneficios a lo largo del mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este mes de destacan dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro, algo casi inédito dentro del programa.

Cuenta DNI tiene dos promociones sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es el descuento

La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Esta modalidad de inversión resulta ventajosa para aquellos que buscan administrar sus finanzas de forma sencilla y eficaz.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Navidad, fin de año y verano 2026: qué promociones ya anunció Cuenta DNI

Cuánto podés ganar invirtiendo $4.600.000 por 30 días en el Banco Nación en noviembre

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.600.000 pesos a 30 días en noviembre

El banco confirmó que esta etapa de promociones se extenderá durante toda la temporada de verano 2026

Cómo es el descuento del 40% que lanzó Cuenta DNI pensando en Navidad

Rating Cero

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

últimas noticias

La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. 

"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno

Hace 11 minutos
El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Hace 17 minutos
Informe y reclamos de parte de organizaciones contra el Gobierno por la reducción del Presupuesto 2026.

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

Hace 17 minutos
La explosión de un auto en el garage propagó las llamas con mayor intensidad en la vivienda de Lanús Oeste.

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Hace 24 minutos
Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes

Hace 27 minutos