Esta es la promoción de cuotas sin interés para viajar que tiene Cuenta DNI en diciembre 2025

El plan de verano del Banco Provincia incorpora financiación a tasa cero en pasajes de ómnibus de larga distancia, una herramienta central para asegurar el precio del traslado.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

La planificación de las vacaciones de 2026 ya no se limita a elegir un destino, sino que también incluye la organización del traslado y su costo, un aspecto que influye directamente en el presupuesto familiar. Frente al aumento sostenido en el valor del transporte, encontrar alternativas que alivien el impacto económico resulta fundamental. En este escenario, el micro de larga distancia se presenta como una opción accesible que permite controlar gastos y mantener una experiencia de viaje cómoda.

Como respuesta a esta necesidad, el ecosistema de Cuenta DNI y Banco Provincia lanzó una propuesta diseñada especialmente para quienes eligen el ómnibus de larga distancia . La iniciativa ofrece la posibilidad de adquirir pasajes en 6 cuotas sin interés, lo que convierte la compra en un proceso más accesible y previsible. Este esquema permite distribuir el gasto en el tiempo y eliminar recargos, lo que brinda mayor tranquilidad a la hora de organizar el viaje.

La disponibilidad de estas 6 cuotas sin interés no solo mejora el acceso al transporte, sino que también impulsa la planificación anticipada de las vacaciones de 2026. Al asegurar el costo de los pasajes con un plan de pago flexible, los usuarios pueden redirigir su presupuesto a otros aspectos del viaje, como alojamiento o actividades. Esta articulación entre Cuenta DNI y Banco Provincia reafirma el compromiso con el turismo interno, promoviendo que el traslado sea parte de una experiencia ordenada y eficiente.

Diciembre de 2025 marca el inicio de una etapa fuerte de promociones de Cuenta DNI y Banco Provincia, orientadas a facilitar los gastos de fin de año y la organización del verano. Aunque el foco principal se concentra en los descuentos navideños del programa “Mesumo Navidad”, la billetera virtual integra acciones que buscan impulsar el turismo. El propósito es ofrecer beneficios acumulables que permitan optimizar recursos en un mes clave y estimular la movilidad interna hacia los destinos bonaerenses.

En el área de viajes y turismo, las promociones de diciembre 2025 se organizan alrededor de cuotas sin interés mediante las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia. Si bien no se confirma una promoción exclusiva de Cuenta DNI con 6 cuotas para micros de larga distancia, se mantiene la oferta de hasta 4 cuotas sin interés en la compra de pasajes, vigente hasta el 31 de diciembre. Esta facilidad también se extiende a rubros esenciales para el viajero, como hotelería, alojamientos y balnearios, con opciones de hasta 6 cuotas sin interés tanto en compras presenciales como online.

Este esquema de beneficios posiciona a Cuenta DNI y al Banco Provincia como socios clave para el turista. La posibilidad de financiar transporte y alojamiento sin recargos permite dividir el gasto de las vacaciones de 2026 y volverlo más accesible. A su vez, los descuentos en comercios de cercanía y rubros estacionales liberan fondos que pueden destinarse a la organización del viaje, reforzando un ecosistema que favorece el ahorro directo e indirecto para quienes utilizan la billetera virtual.

Diciembre de 2025 se presenta como un mes de fuertes descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, con una estrategia enfocada en el consumo de fin de año y la planificación vacacional. El programa “Mesumo Navidad” concentra beneficios clave para las compras de regalos y la mesa navideña. Este esquema incluye importantes descuentos en comercios de cercanía y supermercados, con reintegros que buscan aliviar el gasto diario y liberar presupuesto para el turismo.

Además de los beneficios en alimentos, Cuenta DNI incorpora descuentos en rubros esenciales para Navidad y el verano. En indumentaria y juguetería se activan promociones que suelen llegar al 30% o 40% en días específicos o mediante la Clave DNI. Para quienes planifican sus viajes, el Banco Provincia ofrece financiación con tarjetas de crédito, incluyendo hasta 4 cuotas sin interés en pasajes de ómnibus y hasta 6 cuotas en hotelería y balnearios.

Banco Provincia

En síntesis, la estrategia de diciembre 2025 busca maximizar el poder adquisitivo del usuario mediante un enfoque diversificado. Los reintegros en comercios esenciales generan ahorro inmediato, mientras que las opciones de financiación facilitan el acceso a servicios turísticos más costosos. El objetivo es incentivar el uso constante de la billetera digital, con topes semanales que permiten aprovechar múltiples beneficios a lo largo del mes.