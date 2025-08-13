En junio, los salarios del sector privado le ganaron levemente a la inflación pero perdieron los públicos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el incremento mensual total fue del 3%. La inflación del sexto mes del año había sido del 1,6%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el índice de salarios total se incrementó un 3% en junio , por lo que el aumento acumulado en lo que va del año alcanzó el 20,7%. Además, el alza interanual fue del 60,7%.

En un informe, el Indec expuso que los salarios del sector privado registrado subieron un 1,7% en junio , lo que representa un incremento por encima de la inflación de ese mes, que fue del 1,6%. En tanto, el aumento interanual fue del 45,4% y la variación acumulada es del 13,7%.

Sin embargo, los sueldos de los trabajadores públicos registraron una suba mensual del 1,3%, lo que fue por debajo del Índice de Precios al Consumidor que informó el organismo a cargo de Marco Lavagna. El crecimiento interanual fue del 47,4% y el alza acumulada es del 16,5%.

En esta línea, también informó que los salarios del sector privado no registrado aumentaron un 8,9% en junio con respecto a mayo, mientras que interanualmente subieron un 166,3%. El alza acumulada en lo que va del año es del 52,5%.

La inflación de julio fue del 1,9% , informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. Con esta cifra, la inflación interanual alcanzó el 36,6% y la acumulada en el año los 17,3%. La inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, luego de que marcara 1,5% en mayo y 1,6% en junio.

El anuncio se da en un contexto marcado por la suba del dólar oficial, aunque los analistas señalan que el incremento de la divisa todavía no se trasladó de manera inmediata a los precios.

En el séptimo mes del año la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.

El rubro Restaurantes y Hoteles registró una suba de 2,8%, Comunicación aumentó un 2,3%. Bienes y servicios varios un 2,1%, y Educación un 1,9%.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 1,9% por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).