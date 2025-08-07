Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2%

Por su parte, el sector de la construcción registró una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior y aumentó un 13,9% respecto a igual mes de 2024.

La producción industrial cayó en junio un 1,2% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . En comparación interanual, el sector registró una suba del 9,3%, producto del impacto que sufrió la industria en el 2024 por la devaluación que impulsó el gobierno de Javier Milei al comienzo del mandato. El acumulado de enero-junio mostró un incremento de 7,1% respecto a igual período de 2024.

En junio de 2025, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas” , 4,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” , 29,0%; “ Otros equipos, aparatos e instrumentos” , 42,7%.

“Madera, papel, edición e impresión” , 14,4%; "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” , 38,2%; “Maquinaria y equipo” , 17,3%; “Productos minerales no metálicos” , 19,7%; “Industrias metálicas básicas” , 7,1%; “Sustancias y productos químicos” , 2,7%; “Productos de caucho y plástico” , 10,3%.

“Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” , 5,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado” , 3,8%; “Otro equipo de transporte” , 22,2%; “Productos de tabaco” , 31,3%; y “Productos textiles” , 2,8%. Por su parte, la división correspondiente a “Productos de metal” mostró una disminución de 5,8%.

En junio el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 13,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de los seis primeros meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 10,8% respecto a igual período de 2024.

El índice de la serie desestacionalizada registró una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en junio de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 51,5% en asfalto; 47,9% en artículos sanitarios de cerámica; 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos; 28,5% en hormigón elaborado; 27,0% en hierro redondo y aceros para la construcción.

19,3% en placas de yeso; 11,6% en cemento portland; 8,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 5,7% en pinturas para construcción; y 2,2% en ladrillos huecos. Mientras tanto se observan bajas de 4,5% en yeso; y 3,9% en cales.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los seis primeros meses de 2025 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 65,6% en asfalto; 31,5% en artículos sanitarios de cerámica; 27,8% en placas de yeso; 24,2% en pisos y revestimientos cerámicos.

18,3% en hormigón elaborado; 17,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 12,4% en cemento portland; 9,4% en cales; 9,2% en ladrillos huecos; 9,0% en pinturas para construcción; 7,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 5,6% en yeso. Mientras tanto se observa una baja de 3,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción).