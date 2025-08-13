La inflación de julio fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos precisó cómo se compuso el Índice de Precios al Consumidor del séptimo mes del año, que se incrementó un 36,6% interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de julio fue de 1,9% , luego de registrar un 1,6% en junio. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró el mismo incremento que el promedio mensual.

En junio, los salarios del sector privado le ganaron levemente a la inflación pero perdieron los públicos

En un informe, el Indec detalló que los alimentos que más subieron en julio fueron la Lechuga (15%) , Banana (9,9%), Pollo entero (5,4%), Papa (5,1%), Galletitas dulces envasadas sin relleno (3,5%), Batata (3,3%) y Sal Fina (3,2%). En contraposición, Tomate entero en conserva (-3%), Pañales descartables (-2,2%) y Cebolla (-2,1%) registraron los menores aumentos.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,9% en el séptimo mes del año, lo que representa el mismo índice que el promedio del IPC. La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.

Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia tipo requirió ingresos en julio por al menos $1.149.353 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 1,9% con respecto al mes anterior y del 27,6% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $515.405 para no caer en la indigencia.

En un informe, el Indec expuso que la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 1,1%, mientras que el incremento interanual fue de 27%.

En tal sentido, el aumento en julio con respecto a junio de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue de 1,9%. Además, se registró una suba interanual de 27,6%.

En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $915.019 para no caer en la pobreza y al menos $410.322 para no ser indigente en junio. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.208.866 para no ser pobre y $542.093 para superar el umbral de indigencia.