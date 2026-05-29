Video: una conductora se descompensó en vivo en su programa y abandonó el estudio

La conductora paraguaya y exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada 2026, Carmiña Masi, sufrió un ataque de pánico mientras estaba al frente de su programa de televisión y tuvo que ser asistida por sus compañeros. Minutos después, se tuvo que retirar del aire para ser atendida.
Durante su participación en la casa de GH fue muy famosa por sus intervenciones y peleas. Pero en un momento se hizo viral por haber tenido comentarios racistas respecto a su compañera Mavinga.
Desde la producción tomaron nota y decidieron expulsarla del juego por comportamiento inapropiado. Al salir, volvió a hacer campaña para tener posibilidades de reingresar en el repechaje y lo logró. Sin embargo, la producción decidió a último momento no dejarla entrar.
En LAM contaron que el episodio que sufrió tuvo que ver con eso: “Le agarró un ataque de pánico y tuvo que abandonar el programa. Todo el mundo estaba esperando que hablara. Ella no está en el país, se fue a hacer su programa y, en medio de su descargo por lo que sucedió con Mavinga en Gran Hermano...”.
“Ella se contactó con la producción y nos confirmó que le agarró un ataque de pánico y se tuvo que ir del set”, aseguró el periodista Ochoa. Aún no revelaron cómo se encuentra de salud, pero se sabe que se recuperó.