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Video: una conductora se descompensó en vivo en su programa y abandonó el estudio

La periodista estaba al frente del ciclo televisivo, comenzó a trabarse y no pudo continuar a estar al aire. Sus compañeros la asistieron y ella salió del aire.

¿Qué le pasó a Carmiña?

¿Qué le pasó a Carmiña?

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La conductora paraguaya y exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada 2026, Carmiña Masi, sufrió un ataque de pánico mientras estaba al frente de su programa de televisión y tuvo que ser asistida por sus compañeros. Minutos después, se tuvo que retirar del aire para ser atendida.

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.
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Durante su participación en la casa de GH fue muy famosa por sus intervenciones y peleas. Pero en un momento se hizo viral por haber tenido comentarios racistas respecto a su compañera Mavinga.

Desde la producción tomaron nota y decidieron expulsarla del juego por comportamiento inapropiado. Al salir, volvió a hacer campaña para tener posibilidades de reingresar en el repechaje y lo logró. Sin embargo, la producción decidió a último momento no dejarla entrar.

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En LAM contaron que el episodio que sufrió tuvo que ver con eso: “Le agarró un ataque de pánico y tuvo que abandonar el programa. Todo el mundo estaba esperando que hablara. Ella no está en el país, se fue a hacer su programa y, en medio de su descargo por lo que sucedió con Mavinga en Gran Hermano...”.

Ella se contactó con la producción y nos confirmó que le agarró un ataque de pánico y se tuvo que ir del set”, aseguró el periodista Ochoa. Aún no revelaron cómo se encuentra de salud, pero se sabe que se recuperó.

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