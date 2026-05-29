Video: una conductora se descompensó en vivo en su programa y abandonó el estudio La periodista estaba al frente del ciclo televisivo, comenzó a trabarse y no pudo continuar a estar al aire. Sus compañeros la asistieron y ella salió del aire. Agregar C5N en









¿Qué le pasó a Carmiña? Redes sociales

La conductora paraguaya y exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada 2026, Carmiña Masi, sufrió un ataque de pánico mientras estaba al frente de su programa de televisión y tuvo que ser asistida por sus compañeros. Minutos después, se tuvo que retirar del aire para ser atendida.

Durante su participación en la casa de GH fue muy famosa por sus intervenciones y peleas. Pero en un momento se hizo viral por haber tenido comentarios racistas respecto a su compañera Mavinga.

Desde la producción tomaron nota y decidieron expulsarla del juego por comportamiento inapropiado. Al salir, volvió a hacer campaña para tener posibilidades de reingresar en el repechaje y lo logró. Sin embargo, la producción decidió a último momento no dejarla entrar.

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Carmiña , ex #GranHermano , se descompensó mientras conducía su programa en Paraguay y tuvo que salir del aire pic.twitter.com/3WRPKAgwNW — Ptc Recargado (@PtcRecargado) May 29, 2026 En LAM contaron que el episodio que sufrió tuvo que ver con eso: “Le agarró un ataque de pánico y tuvo que abandonar el programa. Todo el mundo estaba esperando que hablara. Ella no está en el país, se fue a hacer su programa y, en medio de su descargo por lo que sucedió con Mavinga en Gran Hermano...”.