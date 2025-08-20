En junio, la actividad económica cayó un 0,7% mensual por segundo mes consecutivo El sector pesquero fue el que más cayó en el mes, con una baja del 74,6%. Por







En junio el estimador mensual de actividad económica cayó un 0.7% mensual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este miércoles. Sin embargo, la comparación interanual arrojó un crecimiento del 6,4%, explicado en parte por la baja base de 2024, cuando la fuerte devaluación dispuesta por Javier Milei en el inicio de su gestión golpeó de lleno a la producción.

En el sexto mes del año, doce sectores mostraron una crecimiento interanual, con un papel destacado de la Intermediación financiera, que creció 28,7% en términos interanuales, y del Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que trepó 11,5% y fue la actividad de mayor incidencia positiva en el índice. También la Industria manufacturera mostró un avance sólido del 7,8%.

Del otro lado, tres sectores marcaron retrocesos en la comparación anual. La pesca lideró las caídas con un desplome del 74,6%, mientras que la Administración pública y defensa y el rubro de Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales retrocedieron 0,7% cada uno.

Los números de junio exponen el doble filo de la estadística: una economía que todavía retrocede en la comparación mensual, pero que, medida contra un 2024 atravesado por el ajuste inicial de Milei, logra mostrar un crecimiento que no termina de traducirse en señales claras de recuperación sostenida.

image Actividad económica, sector por sector image