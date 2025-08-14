14 de agosto de 2025 Inicio
En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil

El Instituto Nacional de Estadística y Censos expuso un informe que marcó cuánto dinero se requirió en el séptimo mes del año para afrontar los costos de bienes y servicios y de cuidado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la Canasta de Crianza subió un 4% mensual. Con el incremento, se necesitaron al menos $427.889 para criar a un bebé menor de un año. Además, se necesitaron $536.830 para criar a un niño de entre 6 y 12 años.

En un informe, el Indec expuso que los responsables de los bebés menores de un año necesitaron $427.889, ya que requirieron $130.186 para afrontar el costo de bienes y servicios y $297.704 por el cuidado, mientras que los padres de bebés de 1 a 3 años precisaron $508.333, que se dividió entre $168.100 por los bienes y servicios y $340.233 para el cuidado.

En tanto, el organismo encabezado por Marco Lavagna señaló que para criar a un niño de entre 4 y 5 años se requirieron $426.741, por los costos de bienes y servicios ($214.096) y de cuidado ($212.645). También se necesitaron $536.830 para afrontar la Canasta de Crianza de un niño de entre 6 y 12 años, por los bienes y servicios ($265.586) y el cuidado ($271.244).

El Indec obtiene estos valores a partir de una evaluación que incluye tanto el gasto mensual para adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo infantil como el costo del cuidado, calculado a partir del tiempo requerido para esta actividad. Es decir, mide la alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y cuidados.

El indicador sirve como referencia para los procesos judiciales de separación de parejas para el cálculo de la cuota alimentaria que saldan las madres y padres en los procesos de litigio.

Costo de bienes y servicios

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Costo del cuidado

Para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad.

A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

