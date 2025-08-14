14 de agosto de 2025 Inicio
Indec: en junio el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,8

Petróleo, Papel y cartón e industrias metálicas básicas fueron los sectores con mayor incidencia positiva.

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 58,8% en junio, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística Censos (INDEC). La cifra implica un incremento del 4.3 porciento respecto al mismo mes del 2024, cuando el índice fue 54,5%.

En julio, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $427 mil y la de un niño los $536 mil
Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (83,0%), papel y cartón (68,0%), industrias metálicas básicas (64,3%), sustancias y productos químicos (64,0%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52,0%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%).

En junio, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia positiva se observa en las industrias metálicas básicas, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (56,6%). En este sentido, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 16,5%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,0% en junio, superior al de junio de 2024 (39,0%), relacionado a la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas tienen en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,7%, superior al registrado en junio del año anterior (59,4%), vinculado principalmente a los incrementos interanuales registrados en la producción de carne vacuna, en la molienda de cereales y oleaginosas y en la elaboración de productos lácteos.

La edición e impresión presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,8% en junio, superior a la del mismo mes del año anterior (41,3%). En efecto, según el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la actividad de edición e impresión registra un aumento interanual de 22,4%.

La producción de papel y cartón muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68,0% en junio, superior a la del mismo mes del año anterior (60,4%), debido principalmente a una mayor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

Los productos minerales no metálicos registran en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 55,1%, superior al del mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia principalmente de la mayor elaboración de cemento y de otros materiales para la construcción. Según datos del IPI manufacturero, la producción de cemento tiene una suba interanual de 11,8%. Asimismo, según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), la actividad de la construcción presenta un incremento de 13,9% con respecto a junio de 2024.

